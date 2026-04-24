Βιβλική ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Άγαλμα που συνδέεται με την ιστορία του Μωυσή βρέθηκε κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αίγυπτο έρχεται να ρίξει νέο φως στη σύνδεση μεταξύ της ιστορίας και των βιβλικών αφηγήσεων.

Τα ευρήματα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας φέρνουν στο προσκήνιο έναν από τους πιο εμβληματικούς ηγεμόνες της αρχαιότητας, αναθερμαίνοντας το ενδιαφέρον για τα γεγονότα της Εξόδου.

Η ανεύρεση τμήματος ενός αγάλματος που αποδίδεται στον Ραμσή Β’ προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσουμε τα όρια μεταξύ θρύλου και πραγματικότητας.

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τμήμα ενός αρχαίου αγάλματος φαραώ στην Αίγυπτο, ο οποίος, σύμφωνα με πολλούς μελετητές, είναι ο βασιλιάς που αναφέρεται στη βιβλική ιστορία του Μωυσή. Το θραύσμα θεωρείται ότι απεικονίζει τον Ραμσή Β’, έναν από τους ισχυρότερους ηγεμόνες της αρχαίας Αιγύπτου και μια προσωπικότητα που πολλοί ιστορικοί συνδέουν με τον φαραώ που περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Μωυσής ήρθε σε αντιπαράθεση με έναν Φαραώ που αρνήθηκε να απελευθερώσει τους Ισραηλίτες από τη δουλεία, πυροδοτώντας τα γεγονότα που περιγράφονται στην αφήγηση της Εξόδου.

Τμήμα του μεγάλου αγάλματος, που περιλαμβάνει τα πόδια και τη βάση του, ανακαλύφθηκε στο Τελ Φαραούν στο ανατολικό Δέλτα του Νείλου, βορειοδυτικά της Ερυθράς Θάλασσας, κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ανασκαφών υπό την αιγίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Το θραύσμα που ήρθε στο φως έχει ύψος περίπου δύο μέτρα και το βάρος του εκτιμάται μεταξύ πέντε και έξι τόνων, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επιβλέπουν την ανασκαφή. Αν και τμήματα του αγάλματος είναι φθαρμένα και κατεστραμμένα, οι αρχαιολόγοι δήλωσαν ότι παραμένουν αρκετές λεπτομέρειες ώστε να το συνδέσουν με βασιλικά γλυπτά που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο του Νέου Βασιλείου της Αιγύπτου, η οποία διήρκεσε περίπου από το 1550 έως το 1070 π.Χ.

Η πρώτη ανάλυση υποδηλώνει ότι το άγαλμα μπορεί να μην είχε λαξευτεί αρχικά για την τοποθεσία όπου ανακαλύφθηκε. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί από την Πι-Ραμεσέ (Pi-Ramesses), τη μεγαλοπρεπή βασιλική πόλη που ίδρυσε ο Ραμσής Β’ στο Δέλτα του Νείλου.

Ο γεωγραφικός «κρίκος» που συνδέει τον Ραμσή με τη Βίβλο

Από εκεί, οι ειδικοί υποψιάζονται ότι το άγαλμα μεταφέρθηκε αργότερα στο Τελ Φαραούν, γνωστό στην αρχαιότητα ως Έμετ, όπου ενδέχεται να επαναχρησιμοποιήθηκε στο εσωτερικό ενός ναού.

Ο Ραμσής, ο οποίος κυβέρνησε από το 1279 έως το 1213 π.Χ., ήταν γνωστός για τη στρατιωτική του ισχύ και τη στρατηγική του ιδιοφυΐα, ηγούμενος ενός στρατού περίπου 100.000 ανδρών.

Πολλοί ταυτίζουν τον Ραμσή Β’ με τον βιβλικό Φαραώ κυρίως λόγω του εδαφίου Έξοδος 1:11, το οποίο αναφέρει Εβραίους σκλάβους να χτίζουν την πόλη «Ρααμσή» (ή Πι-Ραμεσέ) – μια πόλη που είναι παγκοσμίως γνωστό ότι χτίστηκε από τον Ραμσή Β’ κατά τον 13ο αιώνα π.Χ.

Αν και η Βίβλος δεν κατονομάζει ρητά τον Φαραώ, αυτός ο γεωγραφικός σύνδεσμος, σε συνδυασμό με τη μακρά και κυρίαρχη βασιλεία του και τη χρονική περίοδο της 19ης Δυναστείας, τον καθιστά έναν δημοφιλή ιστορικό υποψήφιο, μια θεωρία που συχνά ενισχύεται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι αξιωματούχοι που επιβλέπουν την ανασκαφή δήλωσαν ότι το θραύσμα μπορεί κάποτε να αποτελούσε μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου γλυπτού συμπλέγματος, που πιθανώς απεικόνιζε τον βασιλιά δίπλα σε αιγυπτιακές θεότητες.

Αντίστοιχα ευρήματα σε άλλες τοποθεσίες έχουν δείξει ηγεμόνες τοποθετημένους σε τελετουργικές τριάδες, ένα κοινό χαρακτηριστικό της μνημειώδους ναοδομικής τέχνης στην αρχαία Αίγυπτο.

Οι αρχαιολόγοι ανέφεραν ότι η περαιτέρω μελέτη του λίθου, των τεχνικών λάξευσης και των εναπομεινάντων λεπτομερειών στην επιφάνεια θα μπορούσε να βοηθήσει στον ακριβή προσδιορισμό της προέλευσης του αγάλματος και στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μεταφέρθηκε σε όλο το Δέλτα του Νείλου.

Ανάμεσα στην Ιστορία και τη Βίβλο: Το αίνιγμα της ταυτότητας του Φαραώ

Ωστόσο, οι ανακαλύψεις που συνδέονται με τον Ραμσή Β’ συνεχίζουν να προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον, λόγω της εξέχουσας θέσης του στην αιγυπτιακή ιστορία και της μακροχρόνιας διαμάχης γύρω από την ιστορία της Εξόδου.

Το 2024, μια άλλη ομάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε στην Αίγυπτο ένα αρχαίο σπαθί που συνδέεται με τον βιβλικό φαραώ. Η χάλκινη λεπίδα, ηλικίας περίπου 3.000 ετών, φέρει τα διακριτικά του Ραμσή Β’, ο οποίος εξυμνείται ως ο ισχυρότερος βασιλιάς της αρχαίας Αιγύπτου.

Πολλοί ιστορικοί συζητούν εδώ και καιρό για το ποιος Αιγύπτιος ηγεμόνας μπορεί να βασίλευε κατά τα γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο της Εξόδου. Ο Ραμσής Β’ αναφέρεται συχνά ως ο επικρατέστερος υποψήφιος, λόγω των βιβλικών αναφορών στους Ισραηλίτες που έχτιζαν την πόλη Πι-Ραμεσέ. Αυτή η αρχαία πόλη, που οικοδομήθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, πιστεύεται ότι βρισκόταν στην ίδια περιοχή του ανατολικού Δέλτα του Νείλου όπου ανακαλύφθηκε το θραύσμα του αγάλματος.

Ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι αυτή η γεωγραφική σύμπτωση ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ του Ραμσή Β’ και της βιβλικής αφήγησης για τον Μωυσή που οδήγησε τους Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο. Ωστόσο, άλλοι ιστορικοί προειδοποιούν ότι δεν υπάρχουν άμεσα αρχαιολογικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του φαραώ που περιγράφεται στην Έξοδο.

Επισημαίνουν ότι, αν και ο Ραμσής Β’ παραμένει μια δημοφιλής επιλογή, η βιβλική αφήγηση δεν κατονομάζει συγκεκριμένο ηγεμόνα, αφήνοντας το ζήτημα ανοιχτό σε ερμηνείες.

Το σπαθί του Ραμσή: Ένα σύμβολο ισχύος και κοινωνικού κύρους

Το σπαθί αποκαλύφθηκε ανάμεσα στα ερείπια ενός αρχαίου στρατιωτικού φρουρίου στη Χους Εΐσα (Housh Eissa), μια πόλη νότια της Αλεξάνδρειας, η οποία διέθετε στρατώνες για τους στρατιώτες και αποθήκες για τρόφιμα, όπλα και άλλα αγαθά.

Το αρχαίο σπαθί μάλλον δεν ανήκε στον ίδιο τον διάσημο βασιλιά, αλλά σε έναν από τους στρατιώτες του που στάθμευαν στο φρούριο, δήλωσαν οι ειδικοί.

Η Elizabeth Frood, αιγυπτιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης που δεν συμμετείχε στην ανασκαφή, δήλωσε στην εφημερίδα The Washington Post: «Ένα αντικείμενο που φέρει τις βασιλικές δέλτους του Ραμσή Β’ υποδηλώνει ότι ανήκε σε κάποιον με σχετικά υψηλό αξίωμα. Η δυνατότητα να επιδεικνύει κανείς ένα τέτοιο αντικείμενο, παρόλο που λογικά θα βρισκόταν μέσα σε θηκάρι, αποτελούσε ένδειξη κοινωνικής θέσης και κύρους».

Το σπαθί βρέθηκε σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Τελ Αλ-Αμπκάιν (Tell Al-Abqain), την οποία οι ειδικοί περιέγραψαν ως «ένα κρίσιμο στρατιωτικό φυλάκιο».