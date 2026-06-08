Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος από την Περιφέρεια Αττικής – Το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής, αποτρέποντας τη διοχέτευσή τους στην αγορά. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις εταιρείας στα βόρεια προάστια, αποτελώντας ένα ακόμα καίριο χτύπημα της Περιφέρειας ενάντια σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Η καταγγελία που άνοιξε τον δρόμο για την κατάσχεση του ακατάλληλου κρέατος

Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής αντέδρασαν αμέσως και, κάνοντας ιχνηλάτηση στις πρώτες ύλες, έφτασαν στα ίχνη μιας μεγάλης εγκατάστασης επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στα βόρεια προάστια, η οποία είχε προμηθεύσει το συγκεκριμένο κατάστημα με τα ύποπτα υλικά.

Τι διαπιστώθηκε στους ελέγχους

Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου.

Ως αποτέλεσμα, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 5,3 τόνοι προϊόντων ζωικής προέλευσης, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η αρμόδια τριμελής επιτροπή εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση και αποφάσισε τη συνέχιση της κατάσχεσης, καθώς και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.

Η εταιρεία τροφοδοτούσε και ξενοδοχεία

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν άμεσα σε ολόκληρο το δίκτυο διακίνησης των προϊόντων της συγκεκριμένης επιχείρησης. Κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, ενώ από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές, όσο και ξενοδοχειακές μονάδες.

Δεσμεύτηκαν προϊόντα και στη Χίο

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών και της άμεσης ενεργοποίησης των μηχανισμών ιχνηλάτησης, δεσμεύτηκαν στη Χίο επιπλέον 500 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί πλήρως η προστασία της δημόσιας υγείας.

Εισήγηση για λουκέτο

Μετά τα ευρήματα των ελέγχων, η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Αυστηρό μήνυμα Χαρδαλιά

Οι έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής στην αγορά τροφίμων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο την πάταξη της νοθείας και την προστασία των καταναλωτών. Ακολουθώντας την πάγια εντολή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, τα ειδικά κλιμάκια βρίσκονται επί ποδός σε όλη την αλυσίδα διακίνησης, καθιστώντας σαφές ότι η δημόσια υγεία παραμένει απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: κανείς δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να ελέγχει με συνέπεια και αυστηρότητα κάθε κρίκο της αλυσίδας, από την παραγωγή και την επεξεργασία μέχρι το πιάτο του καταναλωτή, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς για τα προϊόντα που καταναλώνουν» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής σε όσους παίζουν με τη δημόσια υγείας.

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τέλος σε κάθε φαινόμενο ασυδοσίας και σε κάθε πρακτική που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των συμπολιτών μας. Οι πρόσφατες κατασχέσεις αποδεικνύουν καθημερινά ότι οι έλεγχοι που διενεργούν οι υπηρεσίες μας είναι ουσιαστικοί, στοχευμένοι και αποτελεσματικοί.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους κτηνιάτρους, τους ελεγκτές και όλα τα στελέχη των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής για τον επαγγελματισμό, την επιμονή και την αφοσίωσή τους στο έργο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς.