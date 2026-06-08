Συναγερμός στη Μολδαβία: Νέα παραβίαση του εναέριου χώρου – Drone εξερράγη σε χωράφι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

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Ένα νέο περιστατικό παραβίασης του εναέριου χώρου της Μολδαβίας από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έρχεται να υπογραμμίσει την αυξανόμενη απειλή που δέχεται η χώρα από τη ρωσική εισβολή στη γειτονική Ουκρανία.

Η πτώση συντριμμιών με ίχνη έκρηξης σε αγροτική περιοχή συμπίπτει χρονικά με τις έντονες εκκλήσεις της προέδρου Μάγια Σάντου για την άμεση ανάπτυξη εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με εξειδίκευση στα drones αναχαίτισης.

Νέα πτώση drone

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Μολδαβίας, τα συστήματα επιτήρησης της χώρας εντόπισαν ένα drone να εισέρχεται στο μολδαβικό έδαφος τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Τα συντρίμμια του εντοπίστηκαν λίγο αργότερα σε ένα χωράφι κοντά στο ανατολικό χωριό Λοπάτνα, σε μικρή απόσταση από τα ουκρανικά σύνορα.



Στην επίσημη δήλωσή του, το ΥΠΑΜ ανέφερε: «Επιβεβαιώθηκε ότι εντοπίστηκαν θραύσματα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε γεωργικό αγροτεμάχιο κοντά στην περιοχή Λοπάτνα».



Το υπουργείο συμπλήρωσε ότι τα ευρήματα στο σημείο έδειχναν «την προηγούμενη εκδήλωση έκρηξης», ενώ συνέδεσε το περιστατικό με τη ρωσική οκταήμερη επίθεση στη γειτονική Ουκρανία.

Τα συντρίμμια εξετάζονται προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευσή τους και οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

A drone from Ukraine crossed into Moldova and exploded in a field near the village of Lopatna. Waiting for the usual meaningless condemnations… pic.twitter.com/B5jM6P13Uv — Military Summary (@MilitarySummary) June 8, 2026



Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας τόνισε σε ανακοίνωσή του: «Αυτό που συνέβη υπογραμμίζει τους κινδύνους και τις συνέπειες που ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον της Ουκρανίας εγκυμονεί για την περιφερειακή ασφάλεια και τα γειτονικά κράτη».

Μάγια Σάντου: «Όποιοι μας θέλουν ανυπεράσπιστους, κάνουν λάθος»

Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τις δηλώσεις της προέδρου της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, η οποία σε podcast με τοπικό blogger που μεταδόθηκε την Κυριακή, ξεκαθάρισε ότι η χώρα της –η οποία επιδιώκει την ένταξη στην ΕΕ έως το 2030– χρειάζεται επειγόντως drones αναχαίτισης υψηλής τεχνολογίας, καθώς και νέο νομοθετικό πλαίσιο για την παραγωγή τους.

Η Μολδαβία, αν και συνταγματικά ουδέτερο κράτος, έχει αντιμετωπίσει περισσότερες από 20 περιπτώσεις όπου ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της ή συντρίμμια τους κατέπεσαν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς ο στρατός της να έχει αναλάβει μέχρι στιγμής δράση.

Η Σάντου εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για το πρόσφατο πλήγμα drone σε πολυκατοικία στο Γκαλάτσι της Ρουμανίας, κοντά στα κοινά τους σύνορα.

«Εκείνοι που θέλουν τη χώρα μας εντελώς ανυπεράσπιστη πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουν drones πάνω μας και εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό», προειδοποίησε.

«Ζήτησα από την κυβέρνηση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των πρόσφατων γεγονότων, να αρχίσει να εισάγει ή να προετοιμάζει νομοθετικές τροποποιήσεις».

Η νέα νομοθεσία θα επιτρέπει τη δημιουργία συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη όπλων, καθώς και την προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Η Σάντου αποκάλυψε μάλιστα ότι η Μολδαβία έχει ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με το Κίεβο, το οποίο διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία έπειτα από τέσσερα και πλέον χρόνια αντιμετώπισης των ρωσικών drones.

«Οι Ουκρανοί είναι οι καλύτεροι όσον αφορά τα drones αναχαίτισης. Θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τεχνολογία από εκεί, στον βαθμό που μπορούμε με βάση τις δυνατότητές μας. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες, πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε μια ομάδα ειδικών», είπε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από: Reuters