Γιώργος Σουφλιάς: Συντετριμμένη η οικογένειά του στο «τελευταίο αντίο» – Εικόνες από το κοιμητήριο Παπάγου

Σε κλίμα οδύνης τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου, η Εξόδιος Ακολουθία του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, σε ηλικία 85 χρόνων.

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Γιώργος Σουφλιάς- κηδεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά λέει αυτή την ώρα το «τελευταίο αντίο» στον εκλιπόντα.
  • Συντετριμμένη η οικογένειά του, αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά στην τελετή.
  • Εικόνες από το κοιμητήριο Παπάγου όπου πραγματοποιείται η κηδεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σε κλίμα οδύνης τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου, η Εξόδιος Ακολουθία του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, σε ηλικία 85 χρόνων.

Γιώργος Σουφλιάς: Το μεσημέρι στο κοιμητήριο Παπάγου η κηδεία του – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Σουφλιάς- κηδεία

Γιώργος Σουφλιάς: Την Δευτέρα στο κοιμητήριο Παπάγου η κηδεία του – Η επιθυμία της οικογένειας

Συγγενείς και φίλοι υποδέχθηκαν την οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά, λίγο μετά τις 11π.μ. στην εκκλησία. Συντετριμμένες η σύζυγος του Γιώργου Σουφλιά, Μαριάννα και οι δύο κόρες του Όλγα και Ιωάννα.

Λίγο αργότερα έφρασε στο κοιμητήριο Παπάγου η σορός του Γιώργου Σουφλιά έφτασε καλυμμένη με την ελληνική σημαία.

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς

Σουφλιάς- κηδεία

Το «παρών» δίνουν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υπουργοί, βουλευτές κ.α.

Μητσοτάκης- κηδεία Σουφλιά

Καραμανλής- Σουφλιάς

κηδεία Σουφλιά

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