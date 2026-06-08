Γιώργος Σουφλιάς: Συντετριμμένη η οικογένειά του στο «τελευταίο αντίο» – Εικόνες από το κοιμητήριο Παπάγου

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Σε κλίμα οδύνης τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου, η Εξόδιος Ακολουθία του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, σε ηλικία 85 χρόνων.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Συγγενείς και φίλοι υποδέχθηκαν την οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά, λίγο μετά τις 11π.μ. στην εκκλησία. Συντετριμμένες η σύζυγος του Γιώργου Σουφλιά, Μαριάννα και οι δύο κόρες του Όλγα και Ιωάννα.

Λίγο αργότερα έφρασε στο κοιμητήριο Παπάγου η σορός του Γιώργου Σουφλιά έφτασε καλυμμένη με την ελληνική σημαία.

Το «παρών» δίνουν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υπουργοί, βουλευτές κ.α.