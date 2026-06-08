Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η αδελφή της Βασιλικής αναμένεται να αναλάβει την επιμέλεια των δύο παιδιών

Σε κρίσιμο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εισαγγελική απόφαση για την προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Η αδελφή του θύματος βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό τους, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διαχειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή τις συνέπειες της τραγωδίας.

Η θεία των παιδιών στο πλευρό τους

Η αδερφή της 39χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συζύγου της, φαίνεται πως θα αναλάβει προσωρινά τη φροντίδα των δύο παιδιών μετά την προφυλάκιση του 41χρονου κατηγορούμενου.

Η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από την αρμόδια εισαγγελέα μέσα στις επόμενες ημέρες. Μέχρι τότε, τα παιδιά φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον και παρακολουθούνται από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον, η θεία είναι το μοναδικό πρόσωπο από την πλευρά της μητέρας που έχει καθημερινή επαφή μαζί τους.

«Προσπαθεί να βρει τη δύναμη να σταθεί όρθια και να συνεχίσει για χάρη των παιδιών. Βρίσκεται συνεχώς δίπλα τους στο νοσοκομείο και είναι η μόνη που έχει τη δυνατότητα να τα επισκέπτεται», ανέφερε άτομο που γνωρίζει την κατάσταση.

Τα παιδιά δεν γνωρίζουν όλη την αλήθεια

Πηγές αναφέρουν ότι τα δύο ανήλικα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η ενημέρωσή τους για τα γεγονότα γίνεται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο από ειδικούς και αρμόδιους φορείς. Τα παιδιά έχουν πληροφορηθεί ότι η μητέρα τους έχει φύγει από τη ζωή, ωστόσο δεν γνωρίζουν ακόμα ότι δράστης της δολοφονίας είναι ο πατέρας τους. Η αποκάλυψη των γεγονότων γίνεται σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του ψυχολογικού τραύματος που καλούνται να διαχειριστούν.

Η τραγική υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, καθώς πέρα από τη στυγερή δολοφονία, έντονο προβληματισμό προκαλεί και το μέλλον των δύο παιδιών που έχασαν τη μητέρα τους και είδαν τον πατέρα τους να οδηγείται στη φυλακή.

Προσωρινή κατοικία με τη στήριξη Δήμου και Εκκλησίας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας και της Εκκλησίας, έχει ήδη εξασφαλιστεί προσωρινή στέγη τύπου Airbnb, στην οποία θα μπορέσουν να διαμείνουν τα παιδιά μαζί με τη θεία τους, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης της προσωρινής επιμέλειας.

Η συγκεκριμένη λύση προορίζεται για το πρώτο διάστημα μετά την αποχώρησή τους από το νοσοκομείο. Σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν διευθετηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, η θεία αναμένεται να μεταφέρει τα παιδιά στην περιοχή όπου κατοικεί μόνιμα.

Παράλληλα, άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν ότι γίνονται ήδη ενέργειες για την εξεύρεση σταθερής εργασίας για τη γυναίκα, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ευθύνες και να διαμορφώσει ένα σταθερό περιβάλλον για τα ανίψια της.

Διακόπηκε η επικοινωνία με τους γονείς του κατηγορούμενου

Την ίδια στιγμή, έχει αποφασιστεί να μην υπάρχει καμία επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς του 41χρονου και τα δύο παιδιά.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις των παππούδων, αλλά και όσα φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του, επιχειρώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδώσει ευθύνες στο θύμα για τη δολοφονία.

Η στάση αυτή έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση στην οικογένεια της Βασιλικής, ενώ ισχυρές αντιδράσεις καταγράφονται και στην τοπική κοινωνία, που συνεχίζει να παρακολουθεί με συγκίνηση και οργή τις εξελίξεις.

Το βάρος πλέον στην επόμενη ημέρα των παιδιών

Ο 41χρονος έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Πλέον, το ενδιαφέρον των Αρχών και των κοινωνικών υπηρεσιών επικεντρώνεται στην προστασία και στήριξη των δύο παιδιών, με στόχο τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και σταθερού πλαισίου για τη ζωή τους μετά την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.