Χταπόδια-διάνοιες: Χρησιμοποιούν καθρέφτες για να βρίσκουν τροφή που δεν βλέπουν

Τα χταπόδια μόλις έγιναν μέλη μιας κλειστής λέσχης υψηλής ευφυΐας, καθώς έχουν μάθει να χρησιμοποιούν καθρέφτες για να βρίσκουν κρυμμένη τροφή. Τα χταπόδια ίσως είναι ακόμη πιο έξυπνα από όσο νομίζαμε.

Ερευνητές στο Ντάρτμουθ (Dartmouth) διαπίστωσαν ότι τα χταπόδια μπορούν να μάθουν να χρησιμοποιούν καθρέφτες για να εντοπίζουν τροφή που είναι κρυμμένη πίσω τους—μια ικανότητα που προηγουμένως είχε παρατηρηθεί μόνο σε σπονδυλωτά, όπως τα θηλαστικά και τα πουλιά.

Μετά την εκπαίδευση, τα ζώα προσδιόριζαν σωστά τη θέση της τροφής περίπου στο 73% των περιπτώσεων, αποδεικνύοντας ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον καθρέφτη ως εργαλείο και όχι απλώς να αντιδρούν σε μια αντανάκλαση.

Τα χταπόδια είναι εδώ και καιρό γνωστά για την αξιοσημείωτη ευφυΐα τους. Ένα διάσημο παράδειγμα ήταν ο Ίνκι (Inky), το χταπόδι που δραπέτευσε από το Εθνικό Ενυδρείο της Νέας Ζηλανδίας το 2016, καθώς κατάφερε να γλιστρήσει μέσα από έναν σωλήνα αποχέτευσης και να βρει τον δρόμο του πίσω στον ωκεανό.

Τώρα, ερευνητές στο Ντάρτμουθ (Dartmouth) αποκάλυψαν μια ακόμα εντυπωσιακή ικανότητα.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Biology διαπίστωσε ότι τα χταπόδια μπορούν να μάθουν να χρησιμοποιούν καθρέφτες για να εντοπίζουν τροφή που είναι κρυμμένη από την απευθείας θέαση, επιδεικνύοντας εξελιγμένη χωρική σκέψη.

«Τα ευρήματά μας είναι τα πρώτα που αποδεικνύουν ότι τα ασπόνδυλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθρέφτες για να κατανοήσουν το περιβάλλον τους προκειμένου να βρουν τροφή», αναφέρει η κύρια συγγραφέας Μέρι Κίζελερ (Mary Kieseler, τάξη του Guarini ’25), η οποία διεξήγαγε την έρευνα ως διδακτορική φοιτήτρια στο Τμήμα Ψυχολογικών και Εγκεφαλικών Επιστημών του Ντάρτμουθ (Dartmouth) και τώρα είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Φριμπούρ (Fribourg) στην Ελβετία.

«Πρόκειται για μια ικανότητα που προηγουμένως είχε καταγραφεί μόνο σε σπονδυλωτά, όπως σε ορισμένα θηλαστικά και ορισμένα πουλιά».

Τα χταπόδια μαθαίνουν να χρησιμοποιούν καθρέφτες

Η ερευνητική ομάδα εργάστηκε με τρία καλιφορνέζικα χταπόδια με δύο κηλίδες (Octopus bimaculoides), τα οποία φιλοξενούνταν στο Εργαστήριο Χταποδιών του Ντάρτμουθ (Dartmouth).

Στόχος τους ήταν να προσδιορίσουν αν τα ζώα μπορούσαν να μάθουν να χρησιμοποιούν έναν καθρέφτη για να εντοπίσουν τη θέση μιας πηγής τροφής που βρισκόταν εκτός του οπτικού τους πεδίου.

Αντί να επιτεθούν στο είδωλο της αντανάκλασης, τα χταπόδια έπρεπε να καταλάβουν πού βρισκόταν πραγματικά το ερέθισμα και να κινηθούν προς το μέρος του. Αρχικά, δόθηκε χρόνος στα ζώα να εξοικειωθούν με έναν καθρέφτη που τοποθετήθηκε στο περιβάλλον τους. Στη συνέχεια, οι ερευνητές τα εκπαίδευσαν ώστε να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα σε μια αντανάκλαση και τον πραγματικό κόσμο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ένα ζωντανό καβούρι τοποθετήθηκε μέσα σε ένα γυάλινο βάζο, σε τέτοια θέση ώστε το χταπόδι να μπορεί να το δει μόνο μέσα από τον καθρέφτη. Για να φτάσει στο καβούρι, το ζώο έπρεπε να στρίψει κατά 90 μοίρες και να κινηθεί γύρω από μια γωνία.

«Δεν ερχόμαστε στον κόσμο γνωρίζοντας πώς να χρησιμοποιούμε έναν καθρέφτη, αλλά μαθαίνουμε να τον χρησιμοποιούμε», αναφέρει ο ανώτερος συγγραφέας και γνωστικός νευροεπιστήμονας Πίτερ Τσε (Peter Tse), καθηγητής ψυχολογικών και εγκεφαλικών επιστημών στο Ντάρτμουθ (Dartmouth).

Όπως ακριβώς οι νέοι οδηγοί μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον εσωτερικό καθρέφτη για να παρακολουθούν τα άλλα οχήματα, «έτσι και τα χταπόδια μπορούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν έναν καθρέφτη για να συμπεραίνουν πού βρίσκονται τα πράγματα στον κόσμο».

Δοκιμή της χωρικής αντίληψης

Τα χταπόδια διαθέτουν χημειοϋποδοχείς που τους επιτρέπουν να μυρίζουν και να γεύονται μέσω της αφής, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα εάν είχε χρησιμοποιηθεί πραγματικό θήραμα κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Για να αποφύγουν αυτό το ζήτημα, οι ερευνητές βασίστηκαν αντ’ αυτού στην εικόνα ενός ψηφιακού καβουριού. Για το πείραμα, κάθε χταπόδι τοποθετήθηκε μέσα σε ένα κουτί εκκίνησης που ήταν ανοιχτό στο μπροστινό και στο επάνω μέρος.

Ένας καθρέφτης τοποθετήθηκε ακριβώς μπροστά από το ζώο. Η εικόνα του ψηφιακού καβουριού εμφανιζόταν πίσω από το χταπόδι, είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά πλευρά του, αλλά ήταν ορατή μόνο μέσα από τον καθρέφτη.

Για να κερδίσει μια ανταμοιβή, το χταπόδι έπρεπε να αναγνωρίσει πού βρισκόταν πραγματικά η εικόνα και να κινηθεί προς αυτή τη θέση. Αντί να πλησιάσουν τον ίδιο τον καθρέφτη, τα ζώα γύριζαν και κατευθύνονταν προς τη σωστή πλευρά, όπου λάμβαναν ως ανταμοιβή ένα ζωντανό καβούρι.

Μάλιστα, ορισμένα χταπόδια σκαρφάλωσαν πάνω από το πλαϊνό τοίχωμα του κουτιού για να φτάσουν στο σημείο της προβαλλόμενης εικόνας, αντί να κολυμπήσουν γύρω από αυτό.

Τα ζώα επέλεγαν τη σωστή πλευρά περίπου στο 73% των περιπτώσεων. Οι ερευνητές παρακολουθούσαν ένα σημείο ανάμεσα στα μάτια του χταποδιού επάνω στον μανδύα —το τμήμα του σώματος που είναι συγκρίσιμο με κεφάλι— χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις από ψηλά.

Επίσης, μέτρησαν τις διαδρομές που ακολουθούσαν τα ζώα καθώς αναζητούσαν την ανταμοιβή. Αν και τα χταπόδια δεν επέλεγαν πάντα τη συντομότερη διαδρομή, γίνονταν όλο και πιο γρήγορα στο να φτάσουν στη σωστή τοποθεσία όσο προχωρούσαν οι δοκιμές.

Στοιχεία για την εξέλιξη της ευφυΐας

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα αυτά ενδέχεται να προσφέρουν νέες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η ευφυΐα. «Τα χταπόδια συγκαταλέγονται στα πιο απομακρυσμένα εξελικτικά ζώα από τον άνθρωπο, καθώς ο τελευταίος κοινός μας πρόγονος ήταν ένα σκουλήκι που έζησε πριν από 350 έως 500 εκατομμύρια χρόνια», αναφέρει η Κίζελερ (Kieseler).

«Το γεγονός ότι ένας τόσο απομακρυσμένος οργανισμός ανέπτυξε ανεξάρτητα τα μέσα για να χρησιμοποιεί έναν καθρέφτη ως εργαλείο επεξεργασίας της χωρικής αντίληψης, υποδηλώνει ότι οι υποκείμενες γνωστικές διαδικασίες μπορεί να υπόκεινται σε συγκλίνουσα εξέλιξη, όπου διαφορετικά είδη αναπτύσσουν παρόμοιες νευρικές λύσεις για την ίδια πρόκληση».

Τα περιβάλλοντα όπου ζουν τα χταπόδια, συμπεριλαμβανομένων των κοραλλιογενών υφάλων και του βυθού της θάλασσας, είναι συχνά εξαιρετικά πολύπλοκα και γεμάτα εμπόδια. «Τα χταπόδια είναι σαν τις γάτες: πλησιάζουν κρυφά το θήραμά τους και ορμούν, και θέλουν να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να μην γίνουν τα ίδια λεία», αναφέρει ο Τσε (Tse).

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό το είδος κυνηγετικής στρατηγικής ενδέχεται να ευνοείται από μια εσωτερική κατανόηση του γύρω περιβάλλοντος. «Οι θηρευτές είναι πολύ αποτελεσματικοί όταν διαθέτουν έναν νοητικό χάρτη της περιοχής τους, έτσι ώστε να γνωρίζουν πού βρίσκονται σε σχέση με το περιβάλλον τους», αναφέρει ο Τσε (Tse).

«Η εργασία μας υποδηλώνει ότι τα χταπόδια ίσως διαθέτουν επίσης εσωτερικούς χάρτες, μια εσωτερική αναπαράσταση του χώρου». Η ομάδα τονίζει ότι θα χρειαστεί περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν τα χταπόδια διαθέτουν πράγματι τέτοιους νοητικούς χάρτες. Ακόμη κι έτσι, η μελέτη προσθέτει άλλη μια αξιοσημείωτη δεξιότητα στη διαρκώς αυξανόμενη λίστα με τις ικανότητες που καθιστούν τα χταπόδια μερικά από τα πιο συναρπαστικά ζώα του ωκεανού.