Μαρινάκης για την τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφους Δένδια: «Οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της σημερινής (8/6/2026) ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό που αφορά στην παρενόχληση δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας, τονίζοντας πως οι ενέργειες αυτές, είναι εκτός πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου που δε μπορούν να είναι ανεκτές.

Αναλυτικότερα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι:

«Δεν είναι ανεκτές τέτοιες ενέργειες»

«Όπως αναφέρθηκε και από την Κυπριακή Δημοκρατία και πριν από λίγη ώρα και από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ήδη ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση, διά ασυρμάτου, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομόλογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για την τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφους του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το θέμα των υποκλοπών είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης»

Για το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Βήμα» που αφορά σε συνεργασία μεταξύ Intellexa και ΕΥΠ, ο κυβερνητικός εκλπρόσωπος σημείωσε: «Δεν σχολιάζω ρεπορτάζ και πληροφορίες. Δεν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίζεται η δικαιοσύνη. Για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, έχουμε δώσει σαφείς και επαρκέστατες, θεωρώ, απαντήσεις. Από εκεί και πέρα, κάποιοι προσπαθούν να επαναφέρουν το συγκεκριμένο θέμα για να υπάρξουν και σε συνέχεια αντίστοιχες ανακοινώσεις από τα κόμματα. Το τι κάνει η ΕΥΠ και ποια είναι αποτελεσματικότητα της ΕΥΠ προκύπτει από μία από τις πολλές της επιτυχίες, με κορυφαία αυτή των τελευταίων ημερών, τη σύλληψη του τρομοκράτη και όλα τα υπόλοιπα, πολλά σημαντικά, τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και άπτονται πολλές φορές και της διαχείρισης κρίσιμων εθνικών θεμάτων αλλά και εθνικής ασφαλείας».

«Ο κ. Ντίλιαν είναι κατηγορούμενος σε δεύτερο βαθμό»

«Δεν είδα κάπου κάποια δήλωση ή συνέντευξη κανενός. Από εκεί και πέρα, για τον κύριο Ντίλιαν, έχουμε απαντήσει. Είναι κατηγορούμενος, πλέον, σε δεύτερο βαθμό σε μια υπόθεση που χειρίζεται η δικαιοσύνη, αφού καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Επίκειται ο δεύτερος βαθμός και όλα αυτά συνολικά ως ζητήματα τα ερευνάει η δικαιοσύνη και έχει εκδώσει τρεις σε ανώτατο επίπεδο αποφάσεις, διατάξεις και μία σε επίπεδο πλημμελειοδικείου για τους ιδιώτες, αποφάσεις. Όταν, λοιπόν, ένα θέμα το χειρίζεται η δικαιοσύνη, απαντάει για αυτό με τις αποφάσεις η δικαιοσύνη και μόνο», συμπλήρωσε.

Για Σαμαρά: «Ο καθένας κάνει τις επιλογές του»

Σε ερώτηση για την κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Η ίδια πραγματικότητα δείχνει ότι όλα όσα έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτή δεν είχαν γίνει αθροιστικά όλα τα υπόλοιπα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αυτός είναι και ο λόγος που η αποδοχή της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ είναι ευρύτερη, μεγαλύτερη της δημοσκοπικής ή πολλές φορές και εκλογικής επιρροής των εκλογικών αποτελεσμάτων. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, κάνει τις επιλογές του.

Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό. Εγώ θα σας πω ότι την κοινωνία, είτε αναφερόμαστε σε ψηφοφόρους της ΝΔ είτε είναι εν δυνάμει ψηφοφόρος είτε είναι άνθρωποι που δεν επιθυμούν, δεν σκέφτονται να την ψηφίσουν, ενδιαφέρονται για λύσεις. Μετρήσαμε αποτελέσματα, απαντήσεις στα αιτήματα που καθημερινά έχει η κοινωνία, έχουν οι πολίτες σε σχέση με τη ζωή τους και δεν νομίζω ότι η συζήτηση περί ενδεχόμενης μετατροπής μιας προσωπικής ατζέντας, πικρίας, παραπόνων ο καθένας όπως θέλει να το ορίσει, να το διατυπώσει, ενδιαφέρει τον κόσμο. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι έχουμε έναν χρόνο μπροστά μας μέχρι τις εκλογές για να αποδείξουμε ότι ήμασταν συνεπείς σε όσα λέγαμε το 2023. Και το αποτέλεσμα των εκλογών για μας από αυτήν την παράμετρο θα εξαρτηθεί».

«Η ΝΔ αναμετράται με τα προβλήματα του κόσμου στα οποία δίνει λύσεις»

«Δεν νομίζω, όμως, ότι αυτή η μηδενιστική ρητορική, ειδικά για ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, έχει κάποια σχέση με ανθρώπους οι οποίοι είτε δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν, θα μπορούσαν να σκεφτούν, ακόμα και αν τώρα επιλέγουν κάτι εντελώς διαφορετικό, την κυβέρνηση αυτή. Νομίζω ότι η παράταξή μας θα κινηθεί μόνο με έναν γνώμονα: Την αποτελεσματικότητα και τα παραδοτέα. Θα κινηθεί μόνο με έναν στόχο, όλα όσα είπαμε το 2023 να έχουν γίνει πράξεις, στο μέγιστο δυνατό ποσοστό το 2027. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μια άνευ ουσίας κόντρα με οποιονδήποτε ούτε θέλουμε να ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα -δεν αναφέρομαι απαραιτήτως στον κύριο Σαμαρά- χωρίς πρόγραμμα, χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση στο πρόγραμμα αυτό.

«Η ψυχή της ΝΔ θα αξιολογηθεί από ανθρώπους που δεν έλειψαν ούτε μία ημέρα»

Όπως συνέβη το 2019, έτσι συνέβη και το 2023. Θα θέλαμε να συμβεί, θα επιδιώξουμε να συμβεί και το 2027. Δηλαδή να αναμετρηθούμε με τα προβλήματα των πολιτών και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και κανέναν άλλον πολιτικό αντίπαλο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Τι έχει πάθει η ψυχή της ΝΔ, ας την αφήσουμε στην ησυχία της, και ας αξιολογήσουν, σε τι συνίσταται, οι άνθρωποι που δεν έλλειψαν ούτε μια μέρα από τη ΝΔ και ανιδιοτελώς αγωνίζονταν και αγωνίζονται χωρίς να περιμένουν τίποτα».

Η εισαγωγική τοποθέτηση Μαρινάκη

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι αυτοψία στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες στο Προκόπι και τη Δαφνούσα. Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 ρίχτερ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων πέντε ήταν άνω των 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

Κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας που βρίσκεται στην περιοχή πραγματοποιεί μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στην πλειονότητά τους φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω των 380.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Συνεχίζοντας, τόνισε πως το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ, από τα 1.250 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Η αύξηση αυτή, ύψους 28%, είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περιόδου, ο οποίος ανέρχεται σε 20,8%.

Το ακατάσχετο oφείλει να αντανακλά τη σημερινή πραγματικότητα και όχι εκείνη του χθες. Το 2015, όταν ορίστηκε στα 1.250 ευρώ, η Ελλάδα βρισκόταν υπό δημοσιονομική ασφυξία.

Η αύξηση του ακατάσχετου εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη ορατά, καθώς:

⦁ Σήμερα η Ελλάδα εμφανίζει ιδιωτικό χρέος ίσο με το 94,5% του ΑΕΠ, την ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 121,4%.

⦁ Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών βρίσκεται πλέον στο 3,3%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, ενώ το 2016 είχε φτάσει στο 48,5%,

⦁ Μόνο μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις ύψους 6,8 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενος σε άλλο θέμα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι υπερδιπλάσιος ρυθμός ανάπτυξης καταγράφεται για την Ελλάδα, συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.

Ειδικότερα, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με τους πρώτους τρεις μήνες του 2025, ενώ το ΑΕΠ της Ε.Ε. μεγεθύνθηκε κατά 0,7%. Παράλληλα, μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2025 και του πρώτου του 2026, η ελληνική οικονομία ενισχύθηκε κατά 0,2%, ενώ το ΑΕΠ της Ένωσης μειώθηκε κατά 0,1%.

Η αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, συνέβαλε καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας.

Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε και στις επιδόσεις του ελληνικού εμπορίου. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 2,4% και υπερέβη κατά πολύ την άνοδο των εισαγωγών που ήταν 0,5%, εξέλιξη που οδήγησε στον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος.

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η συνεχιζόμενη αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης, κατά 1% σε ετήσια βάση, με σημαντική συνεισφορά και της κρατικής δαπάνης.

Οι εν λόγω μετρήσεις αντικατοπτρίζουν σε έναν βαθμό την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς περιλαμβάνουν τον Μάρτιο, που ήταν ο πρώτος μήνας της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr για την παρακολούθηση των αιτημάτων των πολιτών προς το Δημόσιο.

Αξιοποιώντας την ο πολίτης θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται η υπόθεσή του, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής της.

Η εν λόγω πλατφόρμα αφορά σε όλες τις υποθέσεις του Δημοσίου, για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και έπειτα.

Επιπλέον, θα υπάρχει έλεγχος από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ενώ η ορθή εφαρμογή του συστήματος θα συνδέεται και με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Επεκτείνεται, σταθερά, σε όλη τη χώρα το Σύστημα «Βραχιολάκι» για την ενημέρωση και παρακολούθηση των αναμονών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, είπε ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ήδη 73 νοσοκομεία είναι διασυνδεδεμένα και ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά, κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.

Το δε Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, διαχειρίστηκε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά, με περισσότερα από 10.300 περιστατικά και μέσο χρόνο εξυπηρέτησης 2 ώρες και 37 λεπτά.

Στα στοιχεία αποτυπώνεται, επί της ουσίας, η βελτίωση στη λειτουργία των εφημεριών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Τέλος, τόνισε ότι οι πρώτες 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν εθελοντικά τη στρατιωτική τους θητεία παρουσιάστηκαν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και συγκεκριμένα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία. Η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου.

Το πρόγραμμα εθελοντικής στράτευσης λειτουργεί πιλοτικά και προβλέπει θητεία 12 μηνών για γυναίκες ηλικίας από 20 έως 26 ετών.

Μεταξύ των κινήτρων για όσες επιλέξουν να υπηρετήσουν περιλαμβάνονται η αναγνώριση της περιόδου θητείας τους ως προϋπηρεσίας και η μοριοδότησή τους σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για πρόσληψη ως επαγγελματίες οπλίτες ή πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό.