Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στους Δήμους – Συγκέντρωση στην Αθήνα στις 11:00

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

απεργία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα (24/04) οι δημοτικοί υπάλληλοι, έπειτα από απόφαση που έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15) με επιδίωξη τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

Οι εργαζόμενοι απεργούν διεκδικώντας μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, στις κοινωνικές δομές των δήμων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).

