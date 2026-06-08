Νάουσα: Αθώα η 34χρονη για τον θάνατο του 7 μηνών βρέφους

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε ομόφωνα αθώα την 34χρονη, η οποία κατηγορούνταν για τον θάνατο του 7 μηνών παιδιού της, μετά από πτώση τον Οκτώβριο του 2020 στο σπίτι τους, στη Νάουσα Ημαθίας.

Η γυναίκα είχε καταδικαστεί πέρυσι από δικαστήριο της Έδεσσας σε κάθειρξη 8 ετών για θανατηφόρα έκθεση και από τότε παρέμενε στη φυλακή. Το Εφετείο ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση και έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της ότι δεν εξέθεσε δολίως το βρέφος σε κίνδυνο για τη ζωή του και ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των τραυμάτων του μετά την πτώση.

Η 34χρονη υποστήριξε στην απολογία της ότι ενήργησε ουσιαστικά σε πλάνη, καθώς, όπως είπε, το παιδί δεν παρουσίασε σημάδια που να προκαλούν ανησυχία.

«Το παιδί δεν έδειξε κάποια σημάδια για να ανησυχήσουμε, ούτε είχε εξωτερικές κακώσεις. Το τάισα άλλες δύο φορές μετά, ήταν ευδιάθετο», είπε, μεταξύ άλλων, στην απολογία της. Η ίδια τόνισε ότι είναι πολύτεκνη και στοργική μητέρα, ενώ το βρέφος ήταν το πέμπτο παιδί της.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας παιδίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας, ο οποίος ανέφερε ότι το βρέφος διακομίστηκε χωρίς σφυγμό και με ακαμψία. Ο ίδιος σημείωσε ότι ήταν πλέον αργά για να αντιστραφεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, το παιδί είχε υποστεί κάταγμα ινιακού οστού, δηλαδή στο πίσω μέρος του κρανίου, καθώς και εσωτερική αιμορραγία. Με την ομόφωνη απόφαση του Εφετείου, η 34χρονη οδηγείται σε καθεστώς ελευθερίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ