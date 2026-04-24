Τασούλας για Γενοκτονία Αρμενίων: Η ιστορική μνήμη επιβάλλει διαρκή εγρήγορση ώστε τα τραγικά γεγονότα της Ιστορίας να μην επαναληφθούν

Στη σημερινή 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία αναφέρεται, σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τονίζοντας ότι «στη σημερινή διεθνή συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από κρίσεις, συγκρούσεις και αβεβαιότητες, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η προσήλωση στην ειρήνη, στη συνεννόηση και στη συνεργασία των λαών».

«Η ιστορική μνήμη επιβάλλει διαρκή εγρήγορση, ώστε τα τραγικά γεγονότα της Ιστορίας να μην επαναληφθούν ποτέ», προσθέτει ο κ. Τασούλας.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει:

«Σήμερα, στην 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενός από τα πλέον αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τιμούμε τη μνήμη του ενάμισι εκατομμυρίου θυμάτων.

Η μνήμη αυτή αποτελεί αδιαπραγμάτευτο χρέος, τόσο απέναντι στα θύματα όσο και απέναντι στην ιστορική αλήθεια, ώστε η λήθη να μη μετατρέπεται σε αιτία αναθεωρητισμού, βίας και μισαλλοδοξίας.

Ελλάδα και Αρμενία συνδέονται με διαχρονικούς δεσμούς, σφυρηλατημένους μέσα από κοινές δοκιμασίες, αλλά και μέσα από μια σταθερή σχέση αλληλεγγύης, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού.

Στη σημερινή διεθνή συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από κρίσεις, συγκρούσεις και αβεβαιότητες, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η προσήλωση στην ειρήνη, στη συνεννόηση και στη συνεργασία των λαών. Η ιστορική μνήμη επιβάλλει διαρκή εγρήγορση, ώστε τα τραγικά γεγονότα της Ιστορίας να μην επαναληφθούν ποτέ».