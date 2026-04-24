Άγιος Δημήτριος: «Ζητώ συγγνώμη για αυτό που έκανα» είπε ο 20χρονος που δολοφόνησε τον 27χρονο – Βρέθηκε το μαχαίρι στην ταράτσα του σπιτιού του

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος, Νεκρός

Στην ταράτσα του σπιτιού του είχε κρύψει ο 20χρονος το μαχαίρι με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή του 27χρονου, γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ, στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο 20χρονος είχε κρύψει το μαχαίρι στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται πως ισχυρίστηκε ενώπιον των Αρχών: «Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, δεν θα το έκανα αυτό. Ζητώ συγγνώμη για αυτό που έκανα. Τσακωθήκαμε και δεν κατάλαβα πώς έγινε». 

Ο 20χρονος που μαχαίρωσε τον 27χρονο στην καρδιά κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες (σ.σ. ένας 18χρονος και δύο κοπέλες) είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της υπόθαλψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος φέρεται πως ανέφερε στις Αρχές: «Δεν ήξερα ότι είχε μαχαίρι, πήγαμε στο σημείο για να πούμε στον 27χρονο να μην ενοχλεί την κοπέλα του».

Πώς έγινε το έγκλημα

Όπως έγινε γνωστό, ο 20χρονος είναι ο σύντροφος μίας κοπέλας, με την οποία το θύμα διατηρούσε σχέση στο παρελθόν, και διεκόπη πριν από μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 27χρονος δεν είχε διακόψει εντελώς την επικοινωνία με την συγκεκριμένη κοπέλα και της ζητούσε να του πει τους λόγους του χωρισμού τους. Ο 20χρονος που δεν γνώριζε προσωπικά το θύμα, επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να βρεθούν προκειμένου να απαιτήσει να σταματήσει ο 27χρονος να επικοινωνεί με τη σύντροφό του.

Το βράδυ της Τετάρτης έδωσαν ραντεβού στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο για να λύσουν τις διαφορές τους. Ο 20χρονος, που είναι φαντάρος, μετέβη στο σημείο με έναν 18χρονο φίλο του.

Πολύ γρήγορα τα πράγματα ξέφυγαν και ξεκίνησε διαπληκτισμός, με τον 20χρονο να βγάζει μαχαίρι και να το καρφώνει στην καρδιά του 27χρονου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 20χρονος δράστης και ο 18χρονος φίλος του έφυγαν από το πάρκο με όχημα, πήγαν και πήραν τις κοπέλες τους και κάθισαν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του 20χρονου

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 20χρονου μέσω του 18χρονου που τον συνόδευε το βράδυ της Τετάρτη στο πάρκο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 18χρονος, ο οποίος δεν φέρεται να έχει άμεση εμπλοκή με το έγκλημα, ταράχτηκε από την κατάληξη της συνάντησης αυτής και μέσω τρίτου ήρθε σε επαφή με το Ανθρωποκτονιών και αποκάλυψε τα όσα έγιναν. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο ίδιος είπε στις αρχές ότι δεν πρόλαβε να σταματήσει τον δράστη.

Ο 20χρονος ενημερώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. να προσέλθει για να του κάνουν κάποιες ερωτήσεις και παραδόθηκε συνοδεία δικηγόρου στο Ανθρωποκτονιών, όπου φέρεται να ομολόγησε προφορικά ότι εκείνος μαχαίρωσε τον 27χρονο.

8 συμβουλές για να νικήσετε τις λιγούρες για ζάχαρη, σύμφωνα με το Cleveland

Αντίδραση του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών στη νέα ορολογία «Νευροεπεμβατική Ιατρική»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικά κινείται ο δείκτης υπό την πίεση ανόδου του πετρελαίου

ΔΟΥ: Έρχονται οι «e-Ειδικοί Ταμίες» – Όλες οι λεπτομέρειες

«Σαν υγρό μέταλλο»: Οι επιστήμονες δημιουργούν παράξενο υλικό που αλλάζει σχήμα

«WhatsApp Plus»: Έρχεται σύντομα με νέες δυνατότητες – Τι πρέπει να γνωρίζετε
περισσότερα
14:17 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Στον εισαγγελέα ο 20χρονος δράστης και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι

Στο Ναυτοδικείο οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (24/04), υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο ...
13:51 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Αμπελόκηποι: Οι ποινές που επιβλήθηκαν στις 2 κατηγορούμενες στη δίκη για την έκρηξη στο διαμέρισμα

Ολοκληρώθηκε η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρι...
13:44 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Κατεδαφίστηκαν 23 «παράνομα παραπήγματα» στη Γαύδο – Εκδηλώθηκαν μόνο λεκτικές αντιδράσεις, λέει η ΕΛΑΣ

Συνολικά 23 «παράνομα παραπήγματα» κατεδαφίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματ...
13:37 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ένταση και χημικά έξω από το δικαστήριο στη δίκη για τον Νίκο Ρωμανό

Ένταση επικράτησε έξω από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, μετά το τέλος της δίκης για την έ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»