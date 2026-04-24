Άγιος Δημήτριος: Στον ανακριτή οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία του γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. – Το χρονικό

Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα (24/04) οι τέσσερις συλληφθέντες για την δολοφονία του 27χρονου γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος που μαχαίρωσε τον 27χρονο στην καρδιά κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της υπόθαλψης. Αναμένεται να οδηγηθούν όλοι μαζί σε στρατιωτικό εισαγγελέα, διότι ο δράστης είναι ναύτης και θα χωριστεί η δικογραφία.

Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο

Όπως έγινε γνωστό, ο 20χρονος είναι ο σύντροφος μίας κοπέλας, με την οποία το θύμα διατηρούσε σχέση στο παρελθόν, και διεκόπη πριν από μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 27χρονος δεν είχε διακόψει εντελώς την επικοινωνία με την συγκεκριμένη κοπέλα και της ζητούσε να του πει τους λόγους του χωρισμού τους. Ο 20χρονος που δεν γνώριζε προσωπικά το θύμα, επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να βρεθούν προκειμένου να απαιτήσει να σταματήσει ο 27χρονος να επικοινωνεί με τη σύντροφό του.

Το βράδυ της Τετάρτης έδωσαν ραντεβού στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο για να λύσουν τις διαφορές τους. Ο 20χρονος, που είναι φαντάρος, μετέβη στο σημείο με έναν 18χρονο φίλο του.

Πολύ γρήγορα τα πράγματα ξέφυγαν και ξεκίνησε διαπληκτισμός, με τον 20χρονο να βγάζει μαχαίρι και να το καρφώνει στην καρδιά του 27χρονου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 20χρονος δράστης και ο 18χρονος φίλος του έφυγαν από το πάρκο με όχημα, πήγαν και πήραν τις κοπέλες τους και κάθισαν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του 20χρονου

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 20χρονου μέσω του 18χρονου που τον συνόδευε το βράδυ της Τετάρτη στο πάρκο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 18χρονος, ο οποίος δεν φέρεται να έχει άμεση εμπλοκή με το έγκλημα, ταράχτηκε από την κατάληξη της συνάντησης αυτής και μέσω τρίτου ήρθε σε επαφή με το Ανθρωποκτονιών και αποκάλυψε τα όσα έγιναν. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο ίδιος είπε στις αρχές ότι δεν πρόλαβε να σταματήσει τον δράστη.

Ο 20χρονος ενημερώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. να προσέλθει για να του κάνουν κάποιες ερωτήσεις και παραδόθηκε συνοδεία δικηγόρου στο Ανθρωποκτονιών, όπου φέρεται να ομολόγησε προφορικά ότι εκείνος μαχαίρωσε τον 27χρονο.