Ερωτική αντιζηλία πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο 20χρονος ναύτης – Τέσσερις συνολικά συλλήψεις

Στην σύλληψη τεσσάρων ατόμων για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ανώτατου αξιωματικού της ΕΛΑΣ το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, προχώρησαν οι Αρχές. Πρόκειται για τον 20χρονο δράστη, έναν φίλο του και τις κοπέλες τους.

Όπως έγινε γνωστό, ο 20χρονος είναι ο σύντροφος μίας κοπέλας, με την οποία το θύμα διατηρούσε κατά το παρελθόν σχέση, που διεκόπη πριν από μερικούς μήνες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 27χρονος δεν είχε διακόψει εντελώς την επικοινωνία με την συγκεκριμένη κοπέλα και της ζητούσε να του πει τους λόγους του χωρισμού τους. Ο 20χρονος που δεν γνώριζε προσωπικά το θύμα, επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να βρεθούν προκειμένου να απαιτήσει να σταματήσει ο 27χρονος να επικοινωνεί με τη σύντροφό του.

Το βράδυ της Τετάρτης έδωσαν ραντεβού στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο για να λύσουν τις διαφορές τους. Ο 20χρονος, που είναι φαντάρος, μετέβη στο σημείο με έναν 18χρονο φίλο του. Πολύ γρήγορα τα πράγματα ξέφυγαν και ξεκίνησε διαπληκτισμός, με τον 20χρονο να βγάζει μαχαίρι και να χτυπάει τον 27χρονο στην καρδιά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 20χρονος δράστης και ο 18χρονος φίλος του έφυγαν από το πάρκο με όχημα, πήγαν και πήραν τις κοπέλες τους και κάθισαν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του 20χρονου

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 20χρονου μέσω του 18χρονου που τον συνόδευε το βράδυ της Τετάρτη στο πάρκο. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 18χρονος, ο οποίος δεν φέρεται να έχει άμεση εμπλοκή με το έγκλημα, ταράχτηκε από την κατάληξη της συνάντησης αυτής και μέσω τρίτου ήρθε σε επαφή με το Ανθρωποκτονιών και αποκάλυψε τα όσα έγιναν. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο 18χρονος είπε στις αρχές ότι δεν πρόλαβε να σταματήσει τον 20χρονο.

Ο 20χρονος ενημερώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. να προσέλθει για να του κάνουν κάποιες ερωτήσεις και παραδόθηκε συνοδεία δικηγόρου στο Ανθρωποκτονιών, όπου φέρεται να ομολόγησε προφορικά ότι εκείνος μαχαίρωσε τον 27χρονο.

Τέσσερις συλλήψεις

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθούν όλοι, ο 20χρονος για ανθρωποκτονία και οι υπόλοιποι τρεις (ο 18χρονος και οι δύο κοπέλες) για υπόθαλψη. Αναμένεται να οδηγηθούν όλοι μαζί το πρωί της Παρασκευής (24/4) σε στρατιωτικό εισαγγελέα διότι ο δράστης είναι ναύτης και εκεί θα χωριστεί η δικογραφία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν και πάλι την Αστυνομία και είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, αφού σε τυχαίο έλεγχο είχε βρεθεί και πάλι να φέρει μαζί του μαχαίρι.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 27χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του 27χρονου διαπίστωσε ότι φέρει σημάδια πάλης, καθώς και δύο τραύματα, το ένα στον λαιμό και το άλλο στο κεφάλι. Το χτύπημα που του στέρησε τη ζωή ήταν αυτό που έχει στον θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο.

Από την ιατροδικαστική εξέταση, προκύπτει πως ο 27χρονος πάλεψε με κάποιον ή κάποιους πριν πέσει νεκρός από τη μοιραία μαχαιριά.