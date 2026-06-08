Ρωσία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από επίθεση ουκρανικού drone σε τρένο στη διαδρομή Μόσχα-Συμφερούπολη

Ένα ουκρανικό drone έπληξε ρωσικό επιβατικό τρένο στη διαδρομή Μόσχα-Συμφερούπολη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του βοηθού μηχανοδηγού και τον τραυματισμό του μηχανοδηγού, όπως δήλωσε ο Σεργκέι Αξιόνοφ, επικεφαλής της Κριμαίας. Το περιστατικό έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τις ρωσικές αρχές να διερευνούν την επίθεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ουκρανικό drone χτύπησε ρωσικό επιβατικό τρένο στη διαδρομή Μόσχα-Συμφερούπολη, σκοτώνοντας τον βοηθό μηχανοδηγό και τραυματίζοντας τον μηχανοδηγό.
  • Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της Κριμαίας, δήλωσε ότι το τρένο επλήγη από «εχθρικό drone» με στόχο τη μηχανή.
  • Η επίθεση έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, με τις ρωσικές αρχές να διερευνούν το περιστατικό και να παρακολουθούν τα μέτρα ασφαλείας.

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Ένα ουκρανικό drone χτύπησε ρωσικό επιβατικό τρένο που ταξίδευε στη διαδρομή Μόσχα-Συμφερούπολη, σκοτώνοντας τον βοηθό μηχανοδηγό και τραυματίζοντας τον μηχανοδηγό, δήλωσε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, Σεργκέι Αξιόνοφ, διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της Κριμαίας.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram το τρένο επλήγη από «εχθρικό drone» με στόχο τη μηχανή.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, ο οδηγός τραυματίστηκε και ο βοηθός μηχανοδηγού σκοτώθηκε, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκαν από το περιστατικό.

Η επίθεση έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπου και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο drones για να στοχεύσουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές.

Οι ρωσικές αρχές διερευνούν την επίθεση, ενώ οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες και τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά.

Πηγές: AFP, wionews.

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