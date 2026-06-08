ΗΠΑ: Τουλάχιστον πέντε μαχαιρωμένοι στον σταθμό Πεν στη Νέα Υόρκη

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον διεθνώς γνωστό Penn Station της Νέας Υόρκης χθες Κυριακή το βράδυ, με τον φερόμενο ως δράστη να έχει τεθεί υπό κράτηση. Τα θύματα, όλοι πολίτες, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ η επίθεση συνέβη παραμονή του αναμενόμενου πρώτου αγώνα των τελικών του NBA και λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ.

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Διεθνή Νέα

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Αστυνομικοί και πυροσβέστες της Νέας Υόρκης συγκεντρώνονται μετά από αναφορές για περιστατικό με μαχαίρωμα στον σταθμό Penn στη Νέα Υόρκη στις 7 Ιουνίου 2026 (πηγή: usatoday)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον διεθνώς γνωστό Penn Station της Νέας Υόρκης χθες Κυριακή το βράδυ (τοπική ώρα).
  • «Ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υπό κράτηση», σύμφωνα με πηγές του πυροσβεστικού σώματος. Πιστεύεται πως την επίθεση έκανε άστεγος.
  • Ο απολογισμός κάνει λόγο για έναν σοβαρά τραυματία, δυο ελαφρύτερα και δυο επιπόλαια, οι οποίοι διακομίστηκαν όλοι σε νοσοκομεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον διεθνώς γνωστό Penn Station της Νέας Υόρκης την Κυριακή το βράδυ (τοπική ώρα), παραμονή του αναμενόμενου με ανυπομονησία πρώτου αγώνα των τελικών του NBA που θα δοθεί στην αμερικάνικη μητρόπολη και μερικές ημέρες προτού αρχίσει το Μουντιάλ, κάποιοι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν εκεί.

«Ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υπό κράτηση», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στο πυροσβεστικό σώμα (σ.σ. που διαθέτει την κυριότερη υπηρεσία ασθενοφόρων), που ανέφεραν πέντε τραυματίες. Ο απολογισμός που έδωσαν κάνει λόγο για έναν σοβαρά τραυματία, δυο ελαφρύτερα και δυο επιπόλαια, που πάντως διακομίστηκαν όλοι σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με πηγές του ABC News, την επίθεση στον σταθμό Πεν πιστεύεται πως έκανε άστεγος.

Τα θύματα ήταν όλοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου με σοβαρά τραύματα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Πηγές: ABC News, usatoday, ΑΠΕ

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