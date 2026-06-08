ΗΠΑ: Τουλάχιστον πέντε μαχαιρωμένοι στον σταθμό Πεν στη Νέα Υόρκη

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον διεθνώς γνωστό Penn Station της Νέας Υόρκης την Κυριακή το βράδυ (τοπική ώρα), παραμονή του αναμενόμενου με ανυπομονησία πρώτου αγώνα των τελικών του NBA που θα δοθεί στην αμερικάνικη μητρόπολη και μερικές ημέρες προτού αρχίσει το Μουντιάλ, κάποιοι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν εκεί.

«Ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υπό κράτηση», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στο πυροσβεστικό σώμα (σ.σ. που διαθέτει την κυριότερη υπηρεσία ασθενοφόρων), που ανέφεραν πέντε τραυματίες. Ο απολογισμός που έδωσαν κάνει λόγο για έναν σοβαρά τραυματία, δυο ελαφρύτερα και δυο επιπόλαια, που πάντως διακομίστηκαν όλοι σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με πηγές του ABC News, την επίθεση στον σταθμό Πεν πιστεύεται πως έκανε άστεγος.

Τα θύματα ήταν όλοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου με σοβαρά τραύματα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Πηγές: ABC News, usatoday, ΑΠΕ