ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα – 10 τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: WAFB9
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, έπειτα από πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο «Mall of Louisiana» στο Μπατόν Ρουζ, στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Πυροβολισμοί κοντά στο food court

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον χώρο εστίασης του εμπορικού κέντρου, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για τυχαία επίθεση, αλλά για σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Τι Τζέι Μορς, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή για το κοινό.

Νοσηλείες και τραυματισμοί

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ άλλοι πήγαν μόνοι τους με ιδιωτικά οχήματα.

Ορισμένοι από τους τραυματίες υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο δράστης διαφεύγει

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο WAFB9.

Τι δήλωσαν οι αρχές

Ο δήμαρχος της περιοχής, Σιντ Έντουαρντς, ανέφερε:
«Βρίσκομαι στο σημείο. Έχουμε στήσει κέντρο επιχειρήσεων. Υπήρξαν πυροβολισμοί με πολλούς τραυματίες. Όλοι οι πολίτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το εμπορικό κέντρο. Παρακαλώ να προσευχηθείτε για τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, δήλωσε:
«Είμαι ενήμερος για το περιστατικό με ένοπλο δράστη στο Mall of Louisiana. Βρίσκομαι σε συντονισμό με τις αρχές και θα υπάρξουν ενημερώσεις μόλις έχουμε περισσότερα στοιχεία. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή».

Η γενική εισαγγελέας της πολιτείας, Λιζ Μάριλ, πρόσθεσε:
«Έχω επικοινωνήσει με τον εισαγγελέα της περιφέρειας, ο οποίος παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση που αφορά χρήση όπλου στον χώρο εστίασης του εμπορικού κέντρου. Πολλαπλές υπηρεσίες επιβολής του νόμου βρίσκονται στο σημείο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές σύντομα».

Εκκένωση και κινητοποίηση

Όλοι οι πολίτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το εμπορικό κέντρο, ενώ οι αρχές καλούν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή μέχρι νεωτέρας.

