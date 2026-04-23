Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη – Σε επιφυλακή η αντιαεροπορική άμυνα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Λίβανος, Ισραήλ, Ιράν
Φωτογραφία Αρχείου

Εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, ενώ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν σε περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας για την αντιμετώπιση «εχθρικών στόχων», σύμφωνα με τα πρακτορεία Mehr και Nour News, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία ή να έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα περιστατικά.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Iran International, ότι είδε αρκετά drones να πετούν σε χαμηλό ύψος πάνω από το νότιο τμήμα της Τεχεράνης.

Το Ισραήλ αρνείται επίθεση

Ωστόσο, το Ισραήλ ανέφερε ότι δεν πραγματοποιεί επί του παρόντος επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με το Channel 12, που επικαλείται στρατιωτικό αξιωματούχο.

