Ισραήλ: «Αναμένουμε το πράσινο φως των ΗΠΑ για νέα επίθεση στο Ιράν» δηλώνει ο υπουργός Άμυνας

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία Αρχείου: Επίσημος λογαριασμός X του Ισραέλ Κατζ
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν, προειδοποιώντας για πλήγματα που θα μπορούσαν να το οδηγήσουν «σε σκοτεινές εποχές, σαν τον Μεσαίωνα».

«Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ»

Ο Κατζ ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται σε αναμονή για την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να προχωρήσει σε νέα φάση επιχειρήσεων, σύμφωνα με το BBC.

Όπως είπε, βασικός στόχος θα είναι «η ολοκλήρωση της εξάλειψης της δυναστείας Χαμενεΐ», αναφερόμενος στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο δηλώσεων, σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην αρχή του πολέμου.

Απειλές για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές

Ο Ισραηλινός υπουργός απείλησε επίσης με επιθέσεις σε ενεργειακές και οικονομικές υποδομές του Ιράν.

«Η επίθεση αυτή τη φορά θα είναι διαφορετική και θανατηφόρα, και θα επιφέρει καταστροφικά πλήγματα στα πιο ευαίσθητα σημεία, που θα ταρακουνήσουν και θα καταρρεύσουν τα θεμέλιά του», δήλωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος με Τραμπ

Οι δηλώσεις Κατζ έρχονται σε συνέχεια παλαιότερων τοποθετήσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει τον Απρίλιο ότι θα «βομβαρδίσει το Ιράν πίσω στη Λίθινη Εποχή» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση.

Πάνω από 6 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει στο «Προλαμβάνω»-200.000 έγκαιρες διαγνώσεις

Είναι τελικά επικίνδυνο να κοιμάστε στην αριστερή πλευρά; Τι απαντά κορυφαίος καρδιολόγος

Δημόσιο: Τα SOS για 50.000 νέους συνταξιούχους – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Ακίνητα: Εξώσεις express για απλήρωτα ενοίκια – Τι αλλάζει από την 1η Μαΐου

Εργαζόμενοι σε απόγνωση – Οι εργοδότες τούς αναγκάζουν να εκπαιδεύσουν τους AI αντικαταστάτες τους

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:05 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Μάρκο Ρούμπιο: Αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποκλείσουν το Ιράν από το Μουντιάλ

Οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αποκλείσουν το Ιράν από το Μουντιάλ που πρόκειται να φιλοξενήσουν, ό...
01:04 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο επεκτείνεται για 3 εβδομάδες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρατείνεται για ακόμη τρεις...
00:23 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Φανταστική η Ελλάδα, μας έχει βοηθήσει σε πολλά – Τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης

Με θετικά λόγια για την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οί...
23:40 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Επανεμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με γραπτό μήνυμα: «Ο εχθρός μας έχει ηττηθεί»

Την ενότητα που διαμορφώθηκε μεταξύ των Ιρανών κατά τη διάρκεια του πολέμου εκθείασε, με ανάρτ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»