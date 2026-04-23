Ισραήλ: «Αναμένουμε το πράσινο φως των ΗΠΑ για νέα επίθεση στο Ιράν» δηλώνει ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν, προειδοποιώντας για πλήγματα που θα μπορούσαν να το οδηγήσουν «σε σκοτεινές εποχές, σαν τον Μεσαίωνα».

«Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ»

Ο Κατζ ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται σε αναμονή για την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να προχωρήσει σε νέα φάση επιχειρήσεων, σύμφωνα με το BBC.

Όπως είπε, βασικός στόχος θα είναι «η ολοκλήρωση της εξάλειψης της δυναστείας Χαμενεΐ», αναφερόμενος στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο δηλώσεων, σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην αρχή του πολέμου.

Απειλές για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές

Ο Ισραηλινός υπουργός απείλησε επίσης με επιθέσεις σε ενεργειακές και οικονομικές υποδομές του Ιράν.

«Η επίθεση αυτή τη φορά θα είναι διαφορετική και θανατηφόρα, και θα επιφέρει καταστροφικά πλήγματα στα πιο ευαίσθητα σημεία, που θα ταρακουνήσουν και θα καταρρεύσουν τα θεμέλιά του», δήλωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος με Τραμπ

Οι δηλώσεις Κατζ έρχονται σε συνέχεια παλαιότερων τοποθετήσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει τον Απρίλιο ότι θα «βομβαρδίσει το Ιράν πίσω στη Λίθινη Εποχή» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση.