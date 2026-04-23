Σοκ στη Νέα Υόρκη: 14χρονος επιτέθηκε σε 15χρονη γιατί δεν του έδινε τον αριθμό της

Ένας 14χρονος συνελήφθη για τη βίαιη επίθεση σε 15χρονη στο Μανχάταν, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.
Η παρενόχληση και η επίθεση
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ανήλικος φέρεται να παρενοχλούσε τη νεαρή κοπέλα και να της ζήτησε τον αριθμό τηλεφώνου της πριν από την επίθεση.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Απριλίου, περίπου στις 15:39, στη συμβολή της East 107th Street με την 3rd Avenue, στην περιοχή του Ανατολικού Χάρλεμ, σύμφωνα με το amNY.
Καταγράφηκε σε βίντεο
Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και με καλυμμένο πρόσωπο, φαίνεται να πλησιάζει την κοπέλα και να της λέει: «Στάσου εδώ», πιάνοντάς την από το χέρι.
Η 15χρονη του απαντά «Άφησέ με» και προσπαθεί να απομακρυνθεί, ωστόσο ο νεαρός την ακολουθεί.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, την αρπάζει, τη σηκώνει και τη ρίχνει βίαια στο πεζοδρόμιο, πριν τη χτυπήσει στο κεφάλι.
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.
Το περιστατικό σημειώθηκε εντός των ορίων του 23ου αστυνομικού τμήματος.
Σύλληψη και κατηγορίες
Ο 14χρονος συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση δευτέρου βαθμού.
Η ταυτότητά του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα λόγω της ηλικίας του.
