Σοκ στη Νέα Υόρκη: 14χρονος επιτέθηκε σε 15χρονη γιατί δεν του έδινε τον αριθμό της

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πηγή: Instagram/@coronavirusny
Ένας 14χρονος συνελήφθη για τη βίαιη επίθεση σε 15χρονη στο Μανχάταν, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η παρενόχληση και η επίθεση

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ανήλικος φέρεται να παρενοχλούσε τη νεαρή κοπέλα και να της ζήτησε τον αριθμό τηλεφώνου της πριν από την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Απριλίου, περίπου στις 15:39, στη συμβολή της East 107th Street με την 3rd Avenue, στην περιοχή του Ανατολικού Χάρλεμ, σύμφωνα με το amNY.

Καταγράφηκε σε βίντεο

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και με καλυμμένο πρόσωπο, φαίνεται να πλησιάζει την κοπέλα και να της λέει: «Στάσου εδώ», πιάνοντάς την από το χέρι.

Η 15χρονη του απαντά «Άφησέ με» και προσπαθεί να απομακρυνθεί, ωστόσο ο νεαρός την ακολουθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, την αρπάζει, τη σηκώνει και τη ρίχνει βίαια στο πεζοδρόμιο, πριν τη χτυπήσει στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός των ορίων του 23ου αστυνομικού τμήματος.

Σύλληψη και κατηγορίες

Ο 14χρονος συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση δευτέρου βαθμού.

Η ταυτότητά του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα λόγω της ηλικίας του.

 

Πάνω από 6 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει στο «Προλαμβάνω»-200.000 έγκαιρες διαγνώσεις

Είναι τελικά επικίνδυνο να κοιμάστε στην αριστερή πλευρά; Τι απαντά κορυφαίος καρδιολόγος

Δημόσιο: Τα SOS για 50.000 νέους συνταξιούχους – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Ακίνητα: Εξώσεις express για απλήρωτα ενοίκια – Τι αλλάζει από την 1η Μαΐου

Εργαζόμενοι σε απόγνωση – Οι εργοδότες τούς αναγκάζουν να εκπαιδεύσουν τους AI αντικαταστάτες τους

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:05 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Μάρκο Ρούμπιο: Αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποκλείσουν το Ιράν από το Μουντιάλ

Οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αποκλείσουν το Ιράν από το Μουντιάλ που πρόκειται να φιλοξενήσουν, ό...
01:04 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο επεκτείνεται για 3 εβδομάδες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρατείνεται για ακόμη τρεις...
00:23 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Φανταστική η Ελλάδα, μας έχει βοηθήσει σε πολλά – Τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης

Με θετικά λόγια για την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οί...
23:40 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Επανεμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με γραπτό μήνυμα: «Ο εχθρός μας έχει ηττηθεί»

Την ενότητα που διαμορφώθηκε μεταξύ των Ιρανών κατά τη διάρκεια του πολέμου εκθείασε, με ανάρτ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»