Τραμπ για Ιράν στο BBC: «Ό,τι κάνω φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά» – Αιχμές εναντίον Στάρμερ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία Αρχείου
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι κινήσεις του απέναντι στο Ιράν «φαίνεται να λειτουργούν πολύ καλά», απαντώντας σε ερώτηση του BBC σχετικά με τις απειλές που έχει διατυπώσει.

«Η άλλη πλευρά θέλει συμφωνία»

Σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με την αρχισυντάκτρια Βόρειας Αμερικής του BBC, Σάρα Σμιθ, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν η πρόσφατη δήλωσή του ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» αποτελούσε απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν.

Ο ίδιος απάντησε: «Η άλλη πλευρά θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία. Οπότε ό,τι λέω ή ό,τι κάνω φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ».

Σχόλια για ΝΑΤΟ και Βρετανία

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «δεν το χρειάζονταν καθόλου» στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι «θα έπρεπε να είναι εκεί».

Όταν ρωτήθηκε γιατί επιθυμούσε τη συμμετοχή τους, απάντησε:
«Ήθελα να δω αν θα εμπλέκονταν».

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ «ήταν πάντα υπέρ» του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΝΑΤΟ, ενώ άσκησε κριτική στο Λονδίνο επειδή δεν έκανε «ούτε μια ελάχιστη προσπάθεια» και δεν χρησιμοποίησε «πιο θετική ρητορική».

Αιχμές προς τον Κιρ Στάρμερ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σχέση του με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, θα μπορούσε να «αποκατασταθεί» υπό προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν ο Στάρμερ «ανοίξει τη Βόρεια Θάλασσα» και υιοθετήσει «πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική», προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «δεν νομίζει ότι έχει καμία πιθανότητα».

Υποστήριξε επίσης ότι «πολλοί άνθρωποι από το Ηνωμένο Βασίλειο» έχουν εκφράσει στην κυβέρνησή του την άποψη ότι ήταν «εξαιρετικά κακή απόφαση» η μη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, σημειώνοντας ότι το Λονδίνο περιορίστηκε στο να επιτρέψει τη χρήση βάσεων για «αμυντικές» αεροπορικές επιχειρήσεις.

