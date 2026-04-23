Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη η 19χρονη που τραυμάτισε σοβαρά την συνομήλική της

Συνελήφθη η 19χρονη που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά μία συνομήλικη φίλη της, ύστερα από καβγά που είχαν, το βράδυ της Τετάρτης (22/04), στην Αγία Βαρβάρα.

Η 19χρονη συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα λίγο μετά τις 21:00, χθες, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι δύο 19χρονες διαπληκτίστηκαν για άγνωστο λόγο και πάνω στην ένταση, η μία έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τζαμαρία, και να τραυματιστεί από τα γυαλιά, φέροντας βαθιά κοψίματα στο κεφάλι και τον λαιμό.

Η 19χρονη αρχικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου.