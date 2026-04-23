Ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ ΛΙΒΑΝΟΣ
Ισραήλ και Χεζμπολάχ αντάλλαξαν νέα πλήγματα χθες και σήμερα, παρά την ισχύ της εκεχειρίας.

Ισραηλινό πλήγμα και απάντηση της Χεζμπολάχ

Σε επίθεση που ανακοινώθηκε εκ των υστέρων, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία σκότωσε χθες μαχητή της Χεζμπολάχ, ο οποίος φέρεται να «δρούσε σε σημείο εκτόξευσης» στην περιοχή Σαζούντ, στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ υποστήριξε ότι η ενέργεια αποσκοπούσε στην αποτροπή «άμεσης απειλής» για κοινότητες στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Πλήγμα με αντιαρματικό πύραυλο

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε σήμερα «αντιαρματικό πύραυλο» εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, νότια της γραμμής προωθημένης άμυνας, επίσης στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ έχει ζητήσει από τους κατοίκους του Λιβάνου να μετακινηθούν βόρεια αυτής της γραμμής, πάνω από τον ποταμό Λιτάνι.

Ο στρατός ανέφερε ότι ο πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις, χωρίς να υπάρξουν απώλειες.

«Κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας»

«Ο πύραυλος έπληξε κοντά στις δυνάμεις. Δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των στρατιωτών μας. Αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της 10ήμερης εκεχειρίας που ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ έχει το «δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοάμυνας, οποιαδήποτε στιγμή, απέναντι σε σχεδιαζόμενες, επικείμενες ή εν εξελίξει επιθέσεις».

Συνομιλίες στην Ουάσινγκτον

Οι εξελίξεις σημειώνονται την ώρα που απεσταλμένοι του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντώνται σήμερα στην Ουάσινγκτον για νέο γύρο συνομιλιών.

