Λίβανος: Καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν «πίεση στο Ισραήλ» ενόψει των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο Ναουάφ Σαλάμ, Πηγή: Reuters
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, ενόψει των επικείμενων συνομιλιών στην Ουάσινγκτον.

«Οι ΗΠΑ μπορούν να επηρεάσουν το Ισραήλ»

Μιλώντας στην εφημερίδα Washington Post, ο Σαλάμ ανέφερε:

«Μπαίνουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που συγκαλούνται από τις ΗΠΑ με την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ είναι η πλευρά που μπορεί να ασκήσει επιρροή στο Ισραήλ».

Πρόσθεσε ότι ο ρόλος των ΗΠΑ ήταν καθοριστικός για την επίτευξη της εκεχειρίας και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτή την επιρροή.

Αντίθεση σε «ζώνη ασφαλείας» και ζήτημα Χεζμπολάχ

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, ο Σαλάμ ξεκαθάρισε ότι η χώρα του «δεν μπορεί να ζήσει με μια λεγόμενη ζώνη ασφαλείας», ζητώντας πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Αναφερόμενος στο αίτημα του Ισραήλ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, σημείωσε ότι «δεν πρόκειται να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η λιβανέζικη πλευρά έχει δείξει σοβαρότητα στο ζήτημα.

ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από γρίπη και 41 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εισαγωγές φαρμάκων και αύξηση τιμής αν δεν αναβληθεί το Urban Management Directive

Πιερρακάκης: Με τον Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το έξυπνο εργαλείο της Google για φθηνότερα ξενοδοχεία – Πώς η νέα λειτουργία σας γλιτώνει χρήματα στις διακοπές σας

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα ανθρώπους που δεν πρέπει
19:11 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Λίβανος: Ιταλοί στρατιώτες παρέδωσαν νέο άγαλμα του Ιησού στο χωριό Ντεμπέλ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ιταλοί στρατιώτες της αποστολής Unifil, παρέδωσαν σήμερα ένα νέο άγαλμα του Ιησού, στο χωριό Ν...
18:53 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Τραμπ για Ιράν στο BBC: «Ό,τι κάνω φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά» – Αιχμές εναντίον Στάρμερ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι κινήσεις του απέναντι στο Ιρά...
18:19 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία

Ισραήλ και Χεζμπολάχ αντάλλαξαν νέα πλήγματα χθες και σήμερα, παρά την ισχύ της εκεχειρίας. Ισ...
17:06 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες για την Ουκρανία δεν μπορούν να περιμένουν – «Ζήτημα επιβίωσης» η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο μ...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης