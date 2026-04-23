Λίβανος: Καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν «πίεση στο Ισραήλ» ενόψει των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, ενόψει των επικείμενων συνομιλιών στην Ουάσινγκτον.

«Οι ΗΠΑ μπορούν να επηρεάσουν το Ισραήλ»

Μιλώντας στην εφημερίδα Washington Post, ο Σαλάμ ανέφερε:

«Μπαίνουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που συγκαλούνται από τις ΗΠΑ με την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ είναι η πλευρά που μπορεί να ασκήσει επιρροή στο Ισραήλ».

Πρόσθεσε ότι ο ρόλος των ΗΠΑ ήταν καθοριστικός για την επίτευξη της εκεχειρίας και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτή την επιρροή.

Αντίθεση σε «ζώνη ασφαλείας» και ζήτημα Χεζμπολάχ

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, ο Σαλάμ ξεκαθάρισε ότι η χώρα του «δεν μπορεί να ζήσει με μια λεγόμενη ζώνη ασφαλείας», ζητώντας πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Αναφερόμενος στο αίτημα του Ισραήλ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, σημείωσε ότι «δεν πρόκειται να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η λιβανέζικη πλευρά έχει δείξει σοβαρότητα στο ζήτημα.