Ζελένσκι: Οι συνομιλίες για την Ουκρανία δεν μπορούν να περιμένουν – «Ζήτημα επιβίωσης» η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @ZelenskyyUa/X

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία δεν μπορούν να μπουν σε αναμονή μέχρι να ολοκληρωθεί η σύγκρουση στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι η μετατόπιση της προσοχής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αποτελεί σοβαρό κίνδυνο.

«Δεν βλέπω πρόοδο όσο δεν κλείνει το ζήτημα του Ιράν»

Μιλώντας στο CNN και στη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ από το προεδρικό γραφείο στο Κίεβο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι, παρότι συνεχίζονται τεχνικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν διαφαίνεται ουσιαστική πρόοδος.

Όπως είπε, δεν «βλέπει την ευκαιρία για συνάντηση» μέχρι να «κλείσει το ζήτημα του Ιράν» ή να επιτευχθεί κάποια «θεμελιώδης εκεχειρία» μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Τόνισε μάλιστα ότι είναι «μεγάλο ρίσκο» να θεωρείται πως οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μπορούν να περιμένουν.

Κοινή διαπραγματευτική ομάδα ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ως επιπλέον πρόκληση το γεγονός ότι η ίδια ομάδα Αμερικανών διαπραγματευτών χειρίζεται τόσο το μέτωπο του Ιράν όσο και της Ουκρανίας.

Επικεφαλής είναι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Η Ουκρανία δεν είναι για αργότερα»

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι, παρότι κατανοεί την εστίαση των ΗΠΑ στο Ιράν, η κατάσταση στην Ουκρανία δεν μπορεί να παραμεριστεί.

«Δεν είναι επιλογή να πούμε ότι θα μιλήσουμε για την Ουκρανία λίγο αργότερα… Η Ουκρανία δεν είναι “λίγο αργότερα”. Βρίσκεται ήδη σε μια τεράστια τραγωδία και πρέπει να βρούμε τρόπο να το διαχειριστούμε παράλληλα», ανέφερε.

Ελλείψεις σε κρίσιμα οπλικά συστήματα

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει επηρεάσει την παροχή βασικών οπλικών συστημάτων προς την Ουκρανία, ιδιαίτερα αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών πυραύλων.

Όπως είπε, η χώρα δεν λαμβάνει επαρκείς ποσότητες, κυρίως λόγω περιορισμένης παραγωγικής δυνατότητας στις ΗΠΑ.

«Ζήτημα επιβίωσης» η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Αναφερόμενος στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ζελένσκι το χαρακτήρισε κρίσιμο για την επιβίωση της χώρας.

Όπως εξήγησε, χωρίς τα συγκεκριμένα κονδύλια η Ουκρανία δυσκολεύεται να αξιοποιήσει πλήρως τις παραγωγικές της δυνατότητες σε οπλικά συστήματα.

Έφερε ως παράδειγμα τα drones αναχαίτισης, λέγοντας ότι η Ουκρανία παράγει σήμερα περίπου 1.000 την ημέρα, ενώ θα μπορούσε να φτάσει τις 2.000.

«Δεν έχουμε τη χρηματοδότηση. Είναι πραγματικά ζήτημα ζωής, επιβίωσης και άμυνας. Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα», κατέληξε.

