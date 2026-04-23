ΕΕ: «Πράσινο φως» για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία – Τι σημαίνει και πώς θα δοθούν τα χρήματα

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του, ενέκρινε το τελευταίο απαραίτητο βήμα για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, ανοίγοντας τον δρόμο για τις πρώτες εκταμιεύσεις μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια συμφωνίας των ηγετών της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2025 και στόχο έχει να στηρίξει άμεσα την ουκρανική οικονομία και την άμυνα της χώρας.

«Σήμερα το Συμβούλιο ενέκρινε το τελευταίο στοιχείο που απαιτείται για να καταστεί δυνατή η εκταμίευση του δανείου των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Η κυπριακή προεδρία εργάστηκε ακούραστα ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία ήταν σε ισχύ. Οι εκταμιεύσεις θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό, παρέχοντας ζωτικής σημασίας στήριξη στις πιο πιεστικές δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας. Η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκης Κεραυνός.

Σε τι θα βοηθήσει το πακέτο της οικονομικής ενίσχυσης

Το πακέτο των 90 δισ. ευρώ χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο βασικά κομμάτια:

30 δισ. ευρώ για τις άμεσες ανάγκες του κράτους, όπως μισθούς, λειτουργικά έξοδα και βασικές δημόσιες δαπάνες

60 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, δηλαδή για εξοπλισμό και παραγωγή στρατιωτικού υλικού

Με απλά λόγια, ένα μέρος κρατά «όρθια» την οικονομία και το άλλο ενισχύει την άμυνα.

Με όρους και έλεγχο

Η χρηματοδότηση δεν δίνεται χωρίς προϋποθέσεις. Η Ουκρανία πρέπει να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες, όπως:

σεβασμό στο κράτος δικαίου

μέτρα κατά της διαφθοράς

Αν δεν τηρούνται, η ροή των χρημάτων μπορεί να επηρεαστεί.

Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα

Για το 2026 προβλέπεται να δοθούν συνολικά 45 δισ. ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν ως εξής:

8,35 δισ. ευρώ ως άμεση οικονομική βοήθεια

8,35 δισ. ευρώ μέσω του Ukraine Facility

28,3 δισ. ευρώ για την αμυντική βιομηχανία

Τα ποσά θα δίνονται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες και το σχέδιο που έχει καταθέσει η ίδια η Ουκρανία. Το Ukraine Facility, το ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για τη στήριξη της Ουκρανίας, λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός μέσω του οποίου διοχετεύεται μέρος αυτών των κονδυλίων, εξασφαλίζοντας σταθερή και οργανωμένη ροή χρηματοδότησης.

Πώς θα χρηματοδοτηθεί

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντλήσει τα χρήματα δανειζόμενη από τις αγορές, όπως κάνει και σε άλλες μεγάλες χρηματοδοτήσεις.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι προβλέπεται η αποπληρωμή του δανείου να γίνει, τουλάχιστον εν μέρει, από μελλοντικές αποζημιώσεις που ενδέχεται να καταβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Ποιος πήρε την απόφαση

Η απόφαση ελήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το όργανο όπου συμμετέχουν οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών.

Εγκρίθηκε με τη συμμετοχή 24 χωρών, στο πλαίσιο της λεγόμενης «ενισχυμένης συνεργασίας».