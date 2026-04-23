Κατερίνη: Συλλήψεις για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης από δήθεν λογιστή – Πώς την έπεισαν να τους παραδώσει 55.000 ευρώ

Ηλικιωμένη έπεσε θύμα κακοποιών που την εξαπάτησαν με το κόλπο του δήθεν λογιστή στην Κατερίνη, αποσπώντας το ποσό των 55.000 ευρώ. Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν άμεσα την υπόθεση, συλλαμβάνοντας δύο γυναίκες κι έναν άνδρα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν τα χρήματα και αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός των συλληφθέντων τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή και την έπεισε ότι έπρεπε να παραδώσει τα χρήματα που διατηρούσε στο σπίτι της σε δήθεν συνεργάτη του για «φορολογική υπόθεση».

Είχαν κρύψει τα χρήματα στο αυτοκίνητό τους

Οι τρεις κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Πιερίας και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, με τη συνδρομή δυνάμεων του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας.

Τα χρήματα εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα στο όχημά τους. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί εντόπισαν καλά κρυμμένο το ποσό των 54.350 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στην ηλικιωμένη. Παράλληλα κατασχέθηκαν το όχημα και τρία κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του συνεργού που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα, καθώς και για τυχόν εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων.