Κατερίνη: Συλλήψεις για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης από δήθεν λογιστή – Πώς την έπεισαν να τους παραδώσει 55.000 ευρώ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ηλικιωμένη έπεσε θύμα κακοποιών που την εξαπάτησαν με το κόλπο του δήθεν λογιστή στην Κατερίνη, αποσπώντας το ποσό των 55.000 ευρώ. Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν άμεσα την υπόθεση, συλλαμβάνοντας δύο γυναίκες κι έναν άνδρα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν τα χρήματα και αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός των συλληφθέντων τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή και την έπεισε ότι έπρεπε να παραδώσει τα χρήματα που διατηρούσε στο σπίτι της σε δήθεν συνεργάτη του για «φορολογική υπόθεση».

Είχαν κρύψει τα χρήματα στο αυτοκίνητό τους

Οι τρεις κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Πιερίας και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, με τη συνδρομή δυνάμεων του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας.

Τα χρήματα εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα στο όχημά τους. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί εντόπισαν καλά κρυμμένο το ποσό των 54.350 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στην ηλικιωμένη. Παράλληλα κατασχέθηκαν το όχημα και τρία κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του συνεργού που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα, καθώς και για τυχόν εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων.

19:29 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μελάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πήγα στον υπουργό και ενημέρωσα για φαινόμενα που οδηγούν σε κατασπατάληση – Δεν δέχτηκα πίεση από πολιτικούς»

Για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους διαλόγους που έχουν δει το φως της δημοσ...
19:17 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Κρήτη: Ένας τραυματίας σε σφοδρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα

Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (23/4) στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της...
18:51 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Συνελήφθη πατέρας που άφησε την 4χρονη κόρη του μόνη στο αυτοκίνητο στην Ευελπίδων

Χειροπέδες σε ένα 57χρονο Ολλανδό για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, πέρασαν οι ελληνικές αρχέ...
18:40 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Λιοσίων: Προφυλακιστέος ο 16χρονος οδηγός μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια Ανηλίκων ο 16χρονος, με καταγωγή ...
