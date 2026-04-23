Λίβανος: Ο πρωθυπουργός κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου ύστερα από πλήγμα που σκότωσε δημοσιογράφο

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου, μετά από αεροπορική επιδρομή στον νότο της χώρας την Τετάρτη, η οποία κόστισε τη ζωή σε μία δημοσιογράφο και τραυμάτισε σοβαρά μία ακόμη.

Νεκρή δημοσιογράφος – Τραυματισμένη φωτορεπόρτερ

Η Αμάλ Χαλίλ, δημοσιογράφος της εφημερίδας Αλ Αχμπάρ, σκοτώθηκε ενώ εκτελούσε το δημοσιογραφικό της έργο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA). Πρόκειται για την τέταρτη εργαζόμενη στα μέσα ενημέρωσης που σκοτώνεται στον Λίβανο από τον Μάρτιο.

Η δεύτερη δημοσιογράφος, η Ζεϊνάμπ Φάρατζ, ανεξάρτητη φωτορεπόρτερ, τραυματίστηκε σοβαρά. Η Αλ Αχμπάρ θεωρείται εφημερίδα με αριστερό προσανατολισμό και φιλο-Χεζμπολάχ γραμμή.

Οι δύο γυναίκες είχαν βρει καταφύγιο σε κτίριο στην πόλη Ταϊρί, στον νότιο Λίβανο, κατά τη διάρκεια αλλεπάλληλων βομβαρδισμών, όταν το κτίριο χτυπήθηκε.

Καταγγελίες για παρεμπόδιση διασωστών

Οι λιβανέζικες αρχές κατηγόρησαν επίσης τις ισραηλινές δυνάμεις ότι επιχείρησαν να εμποδίσουν τη διάσωση των δημοσιογράφων. Όπως αναφέρει το NNA, μέλη του Ερυθρού Σταυρού μετέφεραν τη Φάρατζ σε νοσοκομείο υπό «εχθρικά πυρά».

Τα πλήγματα προκάλεσαν και άλλους θανάτους, σύμφωνα με το πρακτορείο.

«Καθιερωμένη πρακτική» οι επιθέσεις σε δημοσιογράφους

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι «η στοχοποίηση δημοσιογράφων και η παρεμπόδιση της πρόσβασης διασωστικών ομάδων συνιστούν εγκλήματα πολέμου».

Τόνισε επίσης ότι οι επιθέσεις κατά εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης δεν αποτελούν πλέον «μεμονωμένα περιστατικά», αλλά «καθιερωμένη πρακτική που καταδικάζουμε».

إن استهداف الصحافيين، وعرقلة وصول الفرق الإغاثية اليهم، بل واستهداف مواقعهم مجدداً بعد وصول هذه الفرق، يشكّل جرائم حرب موصوفة.

لم يعد استهداف اسرائيل للإعلاميين في الجنوب أثناء قيامهم بعملهم المهني حوادث منفردة، بل صار نهجاً مثبتا ندينه ونرفضه، كما تدينه وترفضه كل القوانين… — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) April 22, 2026

Η απάντηση του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε ότι δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν, αλλά υποστήριξε ότι «δεν στοχοποιεί δημοσιογράφους» και ότι λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών αμάχων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των δυνάμεών του.

Απέρριψε επίσης τις κατηγορίες περί παρεμπόδισης διασωστών και δήλωσε ότι διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δυνάμεις του εντόπισαν δύο οχήματα να εξέρχονται από «στρατιωτική εγκατάσταση» που αποδίδεται στη Χεζμπολάχ και να κινούνται απειλητικά.

Ένα από τα οχήματα και το κτίριο στο οποίο κατέφυγαν τα άτομα που επέβαιναν σε αυτό χτυπήθηκαν.

Το CNN σημειώνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις εκδοχές των δύο πλευρών.

Εύθραυστη εκεχειρία και νέος γύρος συνομιλιών

Τα πλήγματα σημειώθηκαν ενώ βρίσκεται σε ισχύ εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από την περασμένη Παρασκευή, με στόχο την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ.

Νέος γύρος άμεσων συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον.

Διεθνείς αντιδράσεις

Οι επιθέσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Έθνη και η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων.

Η περιφερειακή διευθύντρια της Επιτροπής, Σάρα Κουντάχ, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις φέρουν ευθύνη για τον θάνατο της Χαλίλ και τον τραυματισμό της Φάρατζ, αναφέρει το CNN.

Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, το Ισραήλ ευθύνεται για τα δύο τρίτα των θανάτων δημοσιογράφων παγκοσμίως το 2025.

«Αγαπούσε τον κόσμο»

Φίλοι της Αμάλ Χαλίλ τη χαρακτηρίζουν ως έναν άνθρωπο με πάθος και αγάπη για τον κόσμο.

«Είχε γλυκιά καρδιά, αγαπούσε τους ανθρώπους και τα ζώα», ανέφερε ο Μοχάμεντ Χάμπλι, διασώστης ζώων από τη Σιδώνα.

«Ήταν σαν μητέρα για μένα», πρόσθεσε. «Νιώθω σαν να ονειρεύομαι… Πώς έφυγε; Πώς άφησε όλους όσοι την αγαπούν;»