Μαρινάκης για δημόσιο χρέος: Πόσο έχει μειωθεί από το 2020 και μετά στην Ελλάδα – Δείτε πίνακες

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

η αποκλιμάκωση χρέους Ελλάδας

«Το 2025 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό αποκλιμάκωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη», σχολίασε κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ειδικότερα, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Eurostat και της AMECO και όπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ έπεσε κάτω από τα επίπεδα του 150% και συγκεκριμένα ανήλθε στο 146,1% στα τέλη του 2025 από 154,2% που ήταν το 2024 και 164,3% το 2023.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τα μέσα του 2020, από την πιο δύσκολη περίοδο της πανδημίας καταγράφεται μια αποκλιμάκωση στο δημόσιο χρέος της χώρας, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Δηλαδή τότε το δημόσιο χρέος της χώρας ήταν στο 209,4 % του ΑΕΠ. Την περίοδο εκείνη ήταν η πιο δύσκολη φάση της πανδημίας καθώς η κυβέρνηση της χώρας αναγκάστηκε να λάβει έκτακτα μέτρα στήριξης για την κοινωνία.

Ποια είναι η εικόνα για τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Μετά τη χώρα μας τις καλύτερες επιδόσεις ως προς το χρέος κατέγραψαν η Κύπρος, με μείωση της αναλογίας κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες και μετά η Ιρλανδία με 5,4 μονάδες.

Ωστόσο, την ίδια περίοδο το χρέος σε επίπεδο Ε.Ε. κατέγραψε μια αύξηση της τάξεως της 1 μονάδας.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως επιδεινώθηκε η εικόνα του χρέους σε μεγάλες οικονομίες της Ε.Ε. καθώς σε αυτές αυξήθηκε το ποσοστό. Ειδικότερα, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 2,9 μονάδες στη Γαλλία, στην  Πολωνία (+4,8 μονάδες)

Οι πίνακες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

