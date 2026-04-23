Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Στα 2.152 τα κρούσματα, στις 486.666 οι θανατώσεις

Enikos Newsroom

Κοινωνία

ευλογιά των αιγοπροβάτων

Στα 2.152 έχουν ανέλθει τα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.660 εκτροφές, από τις 6 έως τις 19 Απριλίου 2026, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι συνολικές θανατώσεις αιγοπροβάτων, εξαιτίας της νόσου, φτάνουν στις 486.666.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 5 νέα κρούσματα, τα οποία εντοπίστηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας (1), Ευρυτανίας (1) και Ηλείας (3).

Συγκεκριμένα, θετικοί εκτροφείς καταγράφηκαν στις 8/4/2026 στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, στις 14/4/2026 στην Π.Ε. Ευρυτανίας και στις 16/4/2026 εκ νέου στην Π.Ε. Ηλείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, το διάστημα από 14/10/2025 έως 19/04/2026 έχουν διενεργηθεί συνολικά 60.499 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 99 παραβάσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 98 συλλήψεις.

Τέλος, μόνο για το διάστημα από 01/02/2026 έως 19/04/2026, οι έλεγχοι ανήλθαν σε 43.764, οι βεβαιωμένες παραβάσεις σε 59 και οι συλλήψεις σε 61.

