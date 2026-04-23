Λίβανος: Νεκρή η δημοσιογράφος Αμάλ Χαλίλ από ισραηλινό πλήγμα – Νοσηλεύεται η συνάδελφος της που ήταν επίσης εγκλωβισμένη

Η δημοσιογράφος Αμάλ Χαλίλ σκοτώθηκε την Τετάρτη, αφού παγιδεύτηκε κάτω από τα ερείπια του κτηρίου που χτύπησε το Ισραήλ και στο οποίο είχε εγκλωβιστεί στην κοινότητα Αλ Ταϊρί στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jadeed TV. Τρεις άνθρωποι συνολικά σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο σημείο, με το Ισραήλ να αρνείται ότι έβαλε στο στόχαστρο του δημοσιογράφους.

Η επιδρομή στόχευσε τον δρόμο που συνδέει το αλ-Τίρι και τη Χαντάτα, εμποδίζοντας την πρόσβαση των διασώστων στον Χαλίλ και τη δημοσιογράφο Ζεϊνάμπ Φαράτζ. Η Φαράτζ αργότερα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου αργότερα ανέκτησε τη σορό της Χαλίλ, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό της.

Η εφημερίδα «Al-Akhbar» στην οποία εργαζόταν η Χαλίλ επιβεβαίωσε ότι η δημοσιογράφος της σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επιδρομής στην πόλη ατ-Τίρι. Ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου Πολ Μόρκος επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο της Χαλίλ.

#BREAKING Israel kills Lebanese journalist Amal Khalil. Israel fired live rounds at the ambulance that went to help her after she and another journalist came under fire. Israel’s impunity is absolutely abhorrent.https://t.co/AEO50J2EON pic.twitter.com/yggXwUq7iA — Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) April 22, 2026

Νωρίτερα την Τετάρτη, λιβανέζικες πηγές ανέφεραν ότι δύο δημοσιογράφοι είχαν αποκλειστεί μετά από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, παρά την συνεχιζόμενη εκεχειρία.

Η Χαλίλ κάλυπτε τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ από την έναρξή του τον Οκτώβριο του 2023 και μετέδιδε ειδήσεις για τις εχθροπραξίες από διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου επιβεβαίωσε επίσης το θάνατο της δημοσιογράφου. Παρέθεσε επίσης δήλωση του Συλλόγου Τύπου της χώρας, σύμφωνα με την οποία η Χαλίλ «πλήρωσε με τη ζωή και το αίμα της για έναν σκοπό στον οποίο πίστευε».

Ο οργανισμός ανέφερε ότι η επίθεση εντάσσεται στην «σκόπιμη εκστρατεία του Ισραήλ που στοχεύει δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο δημοσιογράφοι της λιβανέζικης εφημερίδας «al-Akhbar» παγιδεύτηκαν στον νότιο Λίβανο εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων, οι οποίες δεν σταμάτησαν ούτε κατά τις προσπάθειες διάσωσής του από τον Ερυθρό Σταυρό.

Οι δημοσιογράφοι Αμάλ Χαλίλ και Ζεϊνάμπ Φαράτζ βρισκόταν στον τόπο μιας προηγούμενης επίθεσης εναντίον αυτοκινήτου στην πόλη ατ-Τίρι, στον νότιο Λίβανο και εγκλωβίστηκαν σε σπίτι την ώρα σημειώθηκαν περαιτέρω ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του για το περιστατικό το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι το Ισραήλ «καταδίωξε» τις Λιβανέζες δημοσιογράφους Ζεϊνάμπ Φαράτζ και Αμάλ Χαλίλ, «στοχεύοντας» το σπίτι όπου είχαν καταφύγει.

«Όταν ο λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός έφτασε για να μεταφέρει τους τραυματίες, ο εχθρός παρεμπόδισε την ανθρωπιστική αποστολή, ρίχνοντας μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης στο ασθενοφόρο και στοχεύοντάς το με πυροβολισμούς», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Φαράτζ και τα πτώματα των δύο θυμάτων της πρώτης επίθεσης μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι ομάδες διάσωσης δεν κατάφεραν να διασώσουν τη Χαλίλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Ζεϊνάμπ, μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή.

Το υπουργείο επίσης στην ανακοίνωσή του καταδίκασε τις ενέργειες του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες» και «απάνθρωπη επιθετικότητα».

Ο Ερυθρός Σταυρός και οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες για να φτάσουν στις δύο δημοσιογράφους, ωστόσο δεν κατάφεραν να το κάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης μιας που χτύπησε έναν δρόμο και απομόνωσε την ατ-Τίρι από τη γύρω περιοχή.

Αρνείται τις κατηγορίες ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «δεν στοχεύει δημοσιογράφους και ενεργεί με σκοπό να περιορίσει τις βλάβες που μπορεί να υποστούν», ενώ αρνείται επίσης ότι εμπόδισε τις υπηρεσίες διάσωσης να φτάσουν στον τόπο της επίθεσης στην ατ-Τίρι.

Ο στρατός ανέφερε ότι διεξάγει έρευνα για το συμβάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), το περιστατικό ξεκίνησε όταν στρατιώτες εντόπισαν δύο οχήματα να αναχωρούν από ένα κτήριο που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ στην ατ-Τίρι.

«Οι τρομοκράτες διέσχισαν την εμπρόσθια γραμμή άμυνας και πλησίασαν τις δυνάμεις με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή», αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε ένα από τα οχήματα και στη συνέχεια ένα κτήριο «στο οποίο κατέφυγαν οι τρομοκράτες».

Οι IDF αναφέρουν ακόμα ότι στη συνέχεια έλαβαν αναφορές ότι δύο γυναίκες δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της αεροπορικής επιδρομής.

«Ο IDF δεν εμποδίζουν τις δυνάμεις διάσωσης να φτάσουν στην περιοχή σε αυτό το στάδιο», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση και προσθέτει ότι «οι λεπτομέρειες του περιστατικού βρίσκονται υπό εξέταση».

Πηγές: Al Jazeera, AP, Reuters, ΑΠΕ