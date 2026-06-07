Νέο βίντεο Τραμπ με τεχνητή νοημοσύνη: Με αγαπούν σε όλο τον κόσμο

Νέο βίντεο κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ντόναλντ Τραμπ. Το οπτικό υλικό είναι δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης και έχει ως βασικό μήνυμα ότι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τον αγαπούν.

Το βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, στο οποίο αναφέρεται το επώνυμο του Αμερικανού προέδρου 45 φορές, παρουσιάζει αρκετές εκδοχές του Ντόναλντ Τραμπ, που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και να τον υποδέχονται ηγέτες και πολίτες.

Δείχνει τον πρόεδρο να κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάς, να υψώνει τη σημαία των ΗΠΑ στη σελήνη φορώντας διαστημική στολή, να οδηγεί καμήλα, να οδηγεί μοτοσικλέτα στους δρόμους της Ινδίας, ακόμη και να μεταφέρεται πάνω σε λιοντάρι. Το πρόσωπό του εμφανίζεται επίσης σε μια πίτσα, σε ένα διώροφο λεωφορείο και στο Βόρειο Σέλας.

Ο χρήστης που δημιούργησε το τραγούδι του βίντεο αναγνωρίστηκε στο Truth Social ως «ac132».

Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο πρόεδρος δημοσίευσε το βίντεο νωρίς το Σάββατο, ο χρήστης έγραψε: «Είμαι περήφανος που με υποστηρίζει ο Πρόεδρος Τραμπ, για τον οποίο έγραψα αυτό το τραγούδι».