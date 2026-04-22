Λίβανος: Τραυματισμοί δημοσιογράφων και καταγγελίες για πυρά των IDF κατά διασωστών – Αγνοείται η γνωστή ρεπόρτερ Άμαλ Χαλίλ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Άμαλ Χαλίλ

Ένα σοβαρό περιστατικό με στόχο δημοσιογράφους σημειώθηκε την Τετάρτη στο χωριό Αλ Τίρι του νοτίου Λιβάνου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αντικρουόμενες αναφορές μεταξύ Βηρυτού και Ισραήλ.

LIVE – 54η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας «Al-Akhbar» τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε όχημα, ενώ η τύχη της διακεκριμένης ρεπόρτερ Άμαλ Χαλίλ παραμένει αδιευκρίνιστη, με ορισμένες πηγές να την αναφέρουν ως αγνοούμενη.


Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι δύο ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Κατά την ίδια πηγή, η Χαλίλ και ένας συνάδελφός της βρήκαν καταφύγιο σε σπίτι το οποίο στοχοποιήθηκε από το δεύτερο πλήγμα.


Ανώτερος αξιωματούχος του στρατού του Λιβάνου δήλωσε στο Reuters ότι ισραηλινό drone έριξε χειροβομβίδα σε δυνάμεις διάσωσης που επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν δημοσιογράφο.

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι και όχημα του Ερυθρού Σταυρού δέχθηκε πυρά.

Έκκληση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) απηύθυναν επείγουσα έκκληση για την άσκηση διεθνούς πίεσης στον ισραηλινό στρατό, προκειμένου να επιτραπεί η διάσωση της δημοσιογράφου Άμαλ Χαλίλ.

Η οργάνωση RSF ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Χαλίλ, ρεπόρτερ της εφημερίδας Al-Akhbar, παραμένει εγκλωβισμένη κοντά στο χωριό Αλ Τίρι του νοτίου Λιβάνου, έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε κοντά στο όχημά της.

Στην ανάρτησή τους, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή! Οι συνεχιζόμενες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εμποδίζουν τους διασώστες να την προσεγγίσουν».

Η θέση του ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε το πλήγμα σε όχημα και κτίριο, υποστηρίζοντας ότι εντόπισε μια «άμεση απειλή» που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

«Οι IDF δεν στοχοποιούν δημοσιογράφους και ενεργούν για τον περιορισμό της βλάβης προς αυτούς, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και την προστασία των στρατευμάτων του», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ συμπλήρωσαν ότι το περιστατικό τελεί υπό εξέταση, σημειώνοντας ότι τα άτομα στα οχήματα είχαν παραβιάσει τη γραμμή άμυνας κατά παράβαση των συμφωνιών εκεχειρίας, αποτελώντας απειλή για τις δυνάμεις εδάφους.

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι εμπόδισε τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Κινητοποίηση στη Βηρυτό

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά το περιστατικό και κάλεσε τον Λιβανέζικο Ερυθρό Σταυρό να εργαστεί για τη διάσωση των δημοσιογράφων «το συντομότερο δυνατό», σε συντονισμό με τον στρατό και τις διεθνείς δυνάμεις.


Η Βηρυτός ζήτησε μέσω της μεσολαβητικής οδού των ΗΠΑ να επιτραπεί στα συνεργεία έκτακτης ανάγκης να προσεγγίσουν τους τραυματίες, την ώρα που το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τις ζημιές που υπέστη ασθενοφόρο από ισραηλινά πυρά, γεγονός που, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, εμπόδισε την ολοκλήρωση της έρευνας για τον εντοπισμό της Άμαλ Χαλίλ.

Με πληροφορίες από: Associated Press, Reuters, Haaretz

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:40 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έχει δώσει «οριστική προθεσμία» στο Ιράν για την υποβολή πρότασης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ικανοποιημένος με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης κα...
23:11 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τραμπ: Αντιμέτωπος με την προθεσμία των «60 ημερών» για τον πόλεμο στο Ιράν – Οι 3 επιλογές του και γιατί μπορεί να αγνοήσει το Κογκρέσο

Ένας νόμος που χρονολογείται από δεκαετίες πριν, επιτρέπει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ να διεξάγει πό...
22:08 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Technomar: «Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος του πλοίου “Epaminondas” μετά την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ»

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχθ...
21:32 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Πεντάγωνο: Έως και έξι μήνες για την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ – Αποκάλυψη της Washington Post

Σύμφωνα με απόρρητη ενημέρωση του Πενταγώνου προς Αμερικανούς νομοθέτες, την οποία αποκαλύπτει...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης