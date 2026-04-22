Λίβανος: Τραυματισμοί δημοσιογράφων και καταγγελίες για πυρά των IDF κατά διασωστών – Αγνοείται η γνωστή ρεπόρτερ Άμαλ Χαλίλ

Ένα σοβαρό περιστατικό με στόχο δημοσιογράφους σημειώθηκε την Τετάρτη στο χωριό Αλ Τίρι του νοτίου Λιβάνου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αντικρουόμενες αναφορές μεταξύ Βηρυτού και Ισραήλ.

Σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας «Al-Akhbar» τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε όχημα, ενώ η τύχη της διακεκριμένης ρεπόρτερ Άμαλ Χαλίλ παραμένει αδιευκρίνιστη, με ορισμένες πηγές να την αναφέρουν ως αγνοούμενη.

Our colleague Amal Khalil, a brave reporter who has been covering Israeli attacks on Lebanon for the past years was targeted along another colleague Zeinab Faraj while doing their job in south Lebanon. Emergency services succeeded in rescuing Zeinab with injuries along with two… pic.twitter.com/08tww0ztsD — Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) April 22, 2026



Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι δύο ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Κατά την ίδια πηγή, η Χαλίλ και ένας συνάδελφός της βρήκαν καταφύγιο σε σπίτι το οποίο στοχοποιήθηκε από το δεύτερο πλήγμα.



Ανώτερος αξιωματούχος του στρατού του Λιβάνου δήλωσε στο Reuters ότι ισραηλινό drone έριξε χειροβομβίδα σε δυνάμεις διάσωσης που επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν δημοσιογράφο.

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι και όχημα του Ερυθρού Σταυρού δέχθηκε πυρά.

Έκκληση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) απηύθυναν επείγουσα έκκληση για την άσκηση διεθνούς πίεσης στον ισραηλινό στρατό, προκειμένου να επιτραπεί η διάσωση της δημοσιογράφου Άμαλ Χαλίλ.

Η οργάνωση RSF ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Χαλίλ, ρεπόρτερ της εφημερίδας Al-Akhbar, παραμένει εγκλωβισμένη κοντά στο χωριό Αλ Τίρι του νοτίου Λιβάνου, έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε κοντά στο όχημά της.

Στην ανάρτησή τους, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή! Οι συνεχιζόμενες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εμποδίζουν τους διασώστες να την προσεγγίσουν».

#Lebanon: Urgent! RSF calls on the international community to immediately pressure the Israeli army into allowing the rescue of Al Akhbar journalist Amal Khalil, currently trapped near Tayri in southern Lebanon following an Israeli airstrike close to her vehicle. Her life is in… — RSF (@RSF_inter) April 22, 2026

Η θέση του ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε το πλήγμα σε όχημα και κτίριο, υποστηρίζοντας ότι εντόπισε μια «άμεση απειλή» που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

«Οι IDF δεν στοχοποιούν δημοσιογράφους και ενεργούν για τον περιορισμό της βλάβης προς αυτούς, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και την προστασία των στρατευμάτων του», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ συμπλήρωσαν ότι το περιστατικό τελεί υπό εξέταση, σημειώνοντας ότι τα άτομα στα οχήματα είχαν παραβιάσει τη γραμμή άμυνας κατά παράβαση των συμφωνιών εκεχειρίας, αποτελώντας απειλή για τις δυνάμεις εδάφους.

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι εμπόδισε τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Κινητοποίηση στη Βηρυτό

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά το περιστατικό και κάλεσε τον Λιβανέζικο Ερυθρό Σταυρό να εργαστεί για τη διάσωση των δημοσιογράφων «το συντομότερο δυνατό», σε συντονισμό με τον στρατό και τις διεθνείς δυνάμεις.

The Lebanese Presidency released a statement announcing that President Joseph Aoun is monitoring the developments in al-Tiri in South Lebanon as journalists Zeinab Faraj and Amal Khalil remain trapped there following Israeli attacks. He urged the “Lebanese Red Cross to… pic.twitter.com/v6CxeBiaV7 — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) April 22, 2026



Η Βηρυτός ζήτησε μέσω της μεσολαβητικής οδού των ΗΠΑ να επιτραπεί στα συνεργεία έκτακτης ανάγκης να προσεγγίσουν τους τραυματίες, την ώρα που το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τις ζημιές που υπέστη ασθενοφόρο από ισραηλινά πυρά, γεγονός που, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, εμπόδισε την ολοκλήρωση της έρευνας για τον εντοπισμό της Άμαλ Χαλίλ.

Με πληροφορίες από: Associated Press, Reuters, Haaretz