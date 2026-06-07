Κίνα: Αρχίζουν οι «Gakao» που θυμίζουν «πανελλήνιες» – Δίνει εξετάσεις πάνω από μία… Ελλάδα

Στα θρανία κάθονται από σήμερα περίπου 12,9 εκατομμύρια νέοι στην Κίνα για τις…«gaokao», τις εξαιρετικά απαιτητικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τα σχετικά δεδομένα έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας της χώρας, αποτυπώνοντας το τεράστιο μέγεθος (και) της φετινής διαδικασίας.

Οι εξετάσεις κατέχουν κεντρική θέση στην κινεζική κοινωνία, καθώς καθορίζουν την πρόσβαση στα καλύτερα πανεπιστήμια και, κατ’ επέκταση, σε μελλοντικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Διαρκούν πολλές ημέρες και εξετάζονται μαθήματα όπως κινεζικά, μαθηματικά, αγγλικά, ανθρώπινες επιστήμες και φυσική. Τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά στα τέλη Ιουνίου.

Σήμερα μπροστά από ένα εξεταστικό κέντρο στο Πεκίνο είχαν αναπτυχθεί δεκάδες αστυνομικοί και μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης δίπλα στους γονείς των εξεταζόμενων οι οποίοι, με τα κινητά στα χέρια, προσπαθούσαν να πάρουν βίντεο τα παιδιά τους την ώρα που εισέρχονταν στις αίθουσες για να δώσουν εξετάσεις. Κάποιοι ήταν ντυμένοι στα κόκκινα, το χρώμα που, σύμφωνα με την κινεζική παράδοση, φέρνει τύχη.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί ραγδαία στην Κίνα τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η οικονομική άνθηση έχει οδηγήσει σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, αλλά και σε υψηλότερες προσδοκίες των γονέων σχετικά με τις σπουδές και την καριέρα των παιδιών τους.

Η αγορά εργασίας στην Κίνα και τα ποσοστά ανεργίας

Ωστόσο η αγορά εργασίας για τους νέους πτυχιούχους δεν είναι πλέον τόσο πολλά υποσχόμενη όσο ήταν κάποτε, με το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων να αποτελεί σημαντική ανησυχία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου ένας στους έξι Κινέζους ηλικίας 16 έως 24 ετών, εξαιρουμένων των φοιτητών, είναι άνεργος.

Παράλληλα αλλάζει και η στάση γονέων και μαθητών έναντι των εξετάσεων με ολοένα και περισσότερους να δηλώνουν ότι δεν είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία για ένα καλό αποτέλεσμα.

«Είμαι μάλλον φιλελεύθερη», λέει η 53χρονη Ντενγκ Τζου, κρατώντας μια στοίβα τετράδια για την κόρη της, η οποία κάνει επανάληψη μέχρι την τελευταία στιγμή. «Με απασχολεί περισσότερο η σωματική υγεία. Οι εξετάσεις είναι απλώς τυπικές».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ