Θεσσαλονίκη: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο στον Περιφερειακό – Τούμπαρε το αυτοκίνητό του

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Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 56χρονο άνδρα.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας κινούνταν στο ρεύμα προς ανατολικά, όταν στο ύψος της εξόδου για την Ηλιούπολη προσέκρουσε με σφοδρότητα στο προστατευτικό στηθαίο και στη συνέχεια ανατράπηκε στη μέση του δρόμου.

Η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 56χρονο οδηγό, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.