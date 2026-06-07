Θεσσαλονίκη: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο στον Περιφερειακό – Τούμπαρε το αυτοκίνητό του

Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 56χρονο άνδρα. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας προσέκρουσε με σφοδρότητα στο προστατευτικό στηθαίο και στη συνέχεια ανατράπηκε στη μέση του δρόμου, με την πρόσκρουση να αποβαίνει μοιραία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 56χρονο άνδρα.
  • Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας προσέκρουσε με σφοδρότητα στο προστατευτικό στηθαίο και στη συνέχεια ανατράπηκε στη μέση του δρόμου.
  • Η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 56χρονο οδηγό, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 56χρονο άνδρα.

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Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας κινούνταν στο ρεύμα προς ανατολικά, όταν στο ύψος της εξόδου για την Ηλιούπολη προσέκρουσε με σφοδρότητα στο προστατευτικό στηθαίο και στη συνέχεια ανατράπηκε στη μέση του δρόμου.

Η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 56χρονο οδηγό, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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