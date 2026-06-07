Τηλεθέαση (6/6): Η κατάταξη στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου

Τα πρωινά προγράμματα του Σαββάτου 6 Ιουνίου έδωσαν δυνατή μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση. Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του ALPHA αναδείχθηκε πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, με 18,8% και 15,7% αντίστοιχα.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα πρωινά προγράμματα συνεχίζουν να δίνουν δυνατή μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση, με μικρές διαφορές να κρίνουν την τελική κατάταξη.
  • Το Σάββατο 6 Ιουνίου, την πρωτιά τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, πήρε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».
  • Συγκεκριμένα, η εκπομπή του ALPHA κατέγραψε 18,8% στο γενικό και 15,7% στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τα πρωινά προγράμματα συνεχίζουν να δίνουν δυνατή μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση, με μικρές διαφορές να κρίνουν την τελική κατάταξη.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 6 Ιουνίου, την πρωτιά τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, πήρε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 18,8% και 15,7% αντίστοιχα.

Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,8%
2 MEGA Χαμογέλα και Πάλι 13,5%
3 ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 11,9%
4 ANT1 Σαββατοκύριακο Παρέα 5,7%
5 ΣΚΑΪ Ζω καλά 4,6%
6 OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,9%
7 ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε; 3,9%

 

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 15,7%
2 MEGA Χαμογέλα και Πάλι 14,4%
3 ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 7,4%
4 ANT1 Σαββατοκύριακο Παρέα 4,5%
5 ΣΚΑΪ Ζω καλά 3,2%
6 OPEN Ραντεβού το ΣΚ 2,8%
7 ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε; 2,4%
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