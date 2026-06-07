Τηλεθέαση (6/6): Η κατάταξη στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου

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Τα πρωινά προγράμματα συνεχίζουν να δίνουν δυνατή μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση, με μικρές διαφορές να κρίνουν την τελική κατάταξη.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 6 Ιουνίου, την πρωτιά τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, πήρε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 18,8% και 15,7% αντίστοιχα.

Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,8% 2 MEGA Χαμογέλα και Πάλι 13,5% 3 ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 11,9% 4 ANT1 Σαββατοκύριακο Παρέα 5,7% 5 ΣΚΑΪ Ζω καλά 4,6% 6 OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,9% 7 ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε; 3,9%

Δυναμικό Κοινό (%)