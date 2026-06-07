Τηλεθέαση (6/6): Η κατάταξη στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου

Τα πρωινά προγράμματα συνεχίζουν να δίνουν δυνατή μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση, με μικρές διαφορές να κρίνουν την τελική κατάταξη.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 6 Ιουνίου, την πρωτιά τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, πήρε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 18,8% και 15,7% αντίστοιχα.
Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|18,8%
|2
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι
|13,5%
|3
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|11,9%
|4
|ANT1
|Σαββατοκύριακο Παρέα
|5,7%
|5
|ΣΚΑΪ
|Ζω καλά
|4,6%
|6
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|3,9%
|7
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε;
|3,9%
Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|15,7%
|2
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι
|14,4%
|3
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|7,4%
|4
|ANT1
|Σαββατοκύριακο Παρέα
|4,5%
|5
|ΣΚΑΪ
|Ζω καλά
|3,2%
|6
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|2,8%
|7
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε;
|2,4%