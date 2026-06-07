Φωτιά σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή – Βίντεο

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (7 Ιουνίου) σε γκαράζ στην Αγία Παρασκευή, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική και να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά καίει σε γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Ειρήνης, μέσα στο οποίο βρίσκονται τουλάχιστον 10 οχήματα, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά στον υπόγειο χώρο.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πόσα οχήματα έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.