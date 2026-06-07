Φωτιά σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή – Βίντεο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (7 Ιουνίου) σε γκαράζ στην Αγία Παρασκευή, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική και την άμεση επέμβαση ισχυρών δυνάμεων. Η πυρκαγιά καίει σε γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Ειρήνης, μέσα στο οποίο βρίσκονται τουλάχιστον 10 οχήματα.

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Φωτιά στην Αγία Παρασκευή σε ισόγειο γκαράζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (7 Ιουνίου) σε γκαράζ στην Αγία Παρασκευή.
  • Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.
  • Η φωτιά καίει σε γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Ειρήνης, όπου βρίσκονται τουλάχιστον 10 οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (7 Ιουνίου) σε γκαράζ στην Αγία Παρασκευή, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική και να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά καίει σε γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Ειρήνης, μέσα στο οποίο βρίσκονται τουλάχιστον 10 οχήματα, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά στον υπόγειο χώρο.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πόσα οχήματα έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

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