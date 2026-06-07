Χανιά: Συνελήφθη 56χρονος Γερμανός για κατασκοπεία – Φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού υπηκόου με την κατηγορία της κατασκοπείας προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά. Ο άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 6/6 στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» την ώρα που φωτογράφιζε τη στρατιωτική ζώνη και πολεμικά αεροσκάφη, και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη περαιτέρω έρευνα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού υπηκόου με την κατηγορία της κατασκοπείας προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά.
  • Ο άνδρας εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» την ώρα που φωτογράφιζε τη στρατιωτική ζώνη και πολεμικά αεροσκάφη.
  • Ο 56χρονος συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, ενώ η φωτογραφική μηχανή του κατασχέθηκε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού υπηκόου με την κατηγορία της κατασκοπείας προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά. Ο άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 6/6 στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» από στελέχη του αστυνομικού τμήματος του αερολιμένα Χανίων, την ώρα που φωτογράφιζε τη στρατιωτική ζώνη και πολεμικά αεροσκάφη.

Ο 56χρονος συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.  Η φωτογραφική μηχανή του κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα.

Πηγή πληροφοριών0:  flashnews, creta24

 

 

 

 

 

 

 

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