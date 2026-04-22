Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή εξομολόγηση για τους γονείς της – «Έκαναν μεγάλη θυσία και για εμένα και για τα αδέλφια μου…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Με πολύ τρυφερά λόγια μίλησε η Ρία Ελληνίδου για τους γονείς της, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Η τραγουδίστρια, η οποία έχει κάνει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, αναγνώρισε το πώς η μητέρα και ο πατέρας της πάλεψαν τόσο για εκείνη, όσο και για τα αδέλφια της, προκειμένου να πάρουν «όλη τη παιδεία που έχουμε πάρει».

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου, η Ρία Ελληνίδου ανέφερε πως: «Θυμάμαι ότι ήμουν ενός έτους που έλεγα ότι θέλω να τραγουδάω. Δεν μου αρνήθηκαν τίποτα οι γονείς μου».

«Είναι για εμένα προτεραιότητα»

Επιπλέον, η τραγουδίστρια είπε ότι: «Με έχουν στείλει στο Ωδείο, να μάθω πάρα πολλά μουσικά όργανα, πολλά θεωρητικά μαθήματα, βυζαντινή μουσική. Οι γονείς μου έκαναν μεγάλη θυσία και για εμένα και για τα αδέλφια μου, για να πάρουμε όλη τη παιδεία που έχουμε πάρει, και πάντα το αφιερώνω σε αυτούς».

«Είναι για εμένα προτεραιότητα, όπως και στους φίλους μου, και σε αυτούς που είναι δίπλα μου και με βοηθάνε με όλο αυτό, γιατί είναι κάτι πολύ δύσκολο, και χρειάζεσαι ανθρώπους που να σε καταλαβαίνουν και να είναι εκεί», σημείωσε.

