Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Στέφανο Ληναίο

Διέπρεψε στο θέατρο, όμως ο Στέφανος Ληναίος πέρασε και από τον ελληνικό κινηματογράφο και μάλιστα τη λεγόμενη χρυσή εποχή του. Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον σπουδαίο καλλιτέχνη, που «έφυγε» από τη ζωή με μία συγκινητική ανάρτηση.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού από την κόρη του, Μαργαρίτα Μητιληναίου, ο επίσημος λογαριασμό της Φίνος Φιλμ στα social media είπε το δικό της «αντίο» στον καλλιτέχνη που πήρε μέρος σε δύο ταινίες της.

«Ο ταλαντούχος ηθοποιός μας Στέφανος Ληναίος πέρασε και αυτός στην αιωνιότητα πριν λίγες ημέρες, πλήρης ημερών, σε ηλικία 98 ετών. Βαθιά αφοσιωμένος στην τέχνη της υποκριτικής, κατάφερε να ξεχωρίσει σε μια διαδρομή που απλώθηκε σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, αφήνοντας ένα δυνατό αποτύπωμα όχι μόνο στη σκηνή και στην οθόνη, αλλά και στον δημόσιο λόγο και τον πολιτισμό ευρύτερα.

Με την Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε δυο ταινίες “Ο Θησαυρός του Μακαρίτη” (1959) και “Το Κλωτσοσκούφι” (1960), που στάθηκαν αρκετές για να αποδείξει πως ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους, μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην σύζυγο του Έλλη Φωτίου και στα παιδιά του.»