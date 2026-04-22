Ζάκυνθος: Θύμα τηλεφωνικής απάτης 88χρονη – Πώς έγιναν «καπνός» χρήματα, τιμαλφή και τραπεζικές κάρτες

Υπόθεση εξαπάτησης πολίτη διερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, έπειτα από καταγγελία για αρπαγή χρημάτων, τιμαλφών και τραπεζικών καρτών από ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε χθες το απόγευμα σε μία ανυποψίαστη 88χρονη, μόνιμη κάτοικο της πόλης της Ζακύνθου. Ο ίδιος προσποιήθηκε υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και επικαλέστηκε δήθεν διαρροή ρεύματος στην οικία της, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Με αυτό το πρόσχημα, ο άγνωστος έπεισε την ηλικιωμένη να τοποθετήσει σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού της το ποσό των 150 ευρώ, καθώς και τιμαλφή και τραπεζικές κάρτες. Στη συνέχεια, ο ίδιος αφαίρεσε τα αντικείμενα και εξαφανίστηκε.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε σήμερα το πρωί στο Τμήμα Ασφάλειας Ζακύνθου, ενώ οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ΓΕΠΑΔ Ιονίων Νήσων απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες, τους φορείς και τις κοινωνικές δομές να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους, ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές. Παράλληλα, ζητά από τους πολίτες, σε κάθε περίπτωση απάτης ή ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται άμεσα στην Αστυνομία και στον τριψήφιο αριθμό «100».