Μπουκώρος: Να αρθεί η ασυλία μου – Δεν ζήτησα τίποτα το παράνομο, θα μπαίνω μπροστά σε κάθε αδικία και σε κάθε κρατική αυθαιρεσία που πλήττει τον πολίτη

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

Μπουκώρος

«Δεσμεύομαι να συνεχίσω να μπαίνω μπροστά σε κάθε αδικία και σε κάθε κρατική αυθαιρεσία η οποία πλήττει τον πολίτη. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Δεν έκανα τίποτα το παράνομο», τόνισε ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας.

«Θα σας έλεγα ψέματα αν υποστήριζα ότι δεν περίμενα ποτέ να βρεθώ σε αυτή τη θέση γιατί από τη μια έχουμε έναν καταιγιστικό ρυθμό των άρσεων ασυλίας των βουλευτών που έρχονται στην Βουλή και από την άλλη το γεγονός ότι παραβλέπουμε ή και ενσυνείδητα παραβιάζουμε τις προβλέψεις του 62 του Συντάγματος και έτσι κάποια στιγμή όλοι θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση» πρόσθεσε.

Ο βουλευτής της ΝΔ τόνισε πως «ζήτησα την άρση της ασυλίας μου παρά το γεγονός ότι είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι τίποτα παράνομο δεν διέπραξα και λειτουργούσα απολύτως στο πλαίσιο της πολιτικής μου αρμοδιότητας» προσθέτοντας ότι οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί, είναι αποτέλεσμα των «επιλεκτικών και αποσπασματικών διαλόγων που δημοσιοποιήθηκαν» από όσα αναφέρονται στη δικογραφία και η ευρωπαϊκή εισαγγελία τους έχει συμπεριλάβει.

Ειδικότερα ανέφερε ότι πραγματοποίησε «ένα νόμιμο και δίκαιο αίτημα» και σημείωσε ότι μια σειρά από κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις που είχε κάνει σχετικά με σκανδαλώδεις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν εκείνες που «οδήγησαν εκατοντάδες κατηγορούμενους στα δικαστήρια» αλλά και ότι «αυτές οι καταγγελίες μου μπορεί να ενόχλησαν τα κυκλώματα που λυμαίνονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η ελεγχόμενη παρέμβασή του ανέφερε αφορούσε ένα ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων. Έχουν, όπως υποστήριξε, «νόμιμη γη την οποία καταθέτουν με ενοικιαστήριο από τον παππού τους και ανήκει στην οικογένειά τους από το 1930. ‘Άρα δεν είχαν ανάγκη καμίας παρατυπίας και καμίας παρανομίας διότι είναι η πρώτη κατηγορία που λαμβάνει ενισχύσεις» σημειώνοντας ότι το ζευγάρι αυτό «δεν πήρε ούτε ένα ευρώ παραπάνω, άρα δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά».

«Δεσμεύομαι να συνεχίσω να κάνω το ίδιο, να μπαίνω μπροστά σε κάθε αδικία και σε κάθε κρατική αυθαιρεσία η οποία πλήττει τον πολίτη» κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

