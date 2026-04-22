Ζάκυνθος: Ένας θάνατος και δύο κρούσματα στο μικροσκόπιο για λεπτοσπείρωση – Αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

νοσοκομείο

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένουν οι αρμόδιες υγειονομικές Αρχές, για την επίσημη επιβεβαίωση τριών κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης, το ένα θανατηφόρο, τις τελευταίες ημέρες στη Ζάκυνθο.

Συγκεκριμένα, ένας 60χρονος κατέληξε στη ΜΕΘ νοσοκομείου των Αθηνών, αφού, πρώτα είχε νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, έχοντας συμπτώματα της λεπτοσπείρωσης, χωρίς, ωστόσο, να σπεύσει έγκαιρα για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενδεχομένως, γιατί δεν είχε δώσει την πρέπουσα σημασία, καθώς, τα συμπτώματα αυτά, συχνά, είναι κοινά με αυτά της γρίπης.

Την ίδια ώρα, υπό έλεγχο και εκτός κινδύνου, βρίσκονται ένας άνδρας και μία γυναίκα, σε νοσοκομείο της Πάτρας και στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, αντίστοιχα. Ο πρώτος, έχει ήδη πάρει εξιτήριο, χωρίς, όμως, να είναι γνωστές, περισσότερες λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι η γυναίκα, είναι περίπου ή άνω των 65 ετών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σημειώνεται ότι βάσει διαθέσιμων στοιχείων η Ζάκυνθος, είναι πρώτη στα Ιόνια Νησιά και πανελλαδικά, στους θανάτους από κρούσματα λεπτοσπείρωσης, που μεταδίδεται από τα τρωκτικά στους ανθρώπους. Μάλιστα, υπάρχει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και αρκετές είναι οι καταγγελίες πολιτών για εστίες μόλυνσης και πολλαπλασιασμού του πληθυσμού των τρωκτικών στο νησί, ενώ έντονη είναι και η δημόσια συζήτηση και αντιπαράθεση μεταξύ εκπροσώπων των τοπικών αρχών, τοπικών κομματικών οργανώσεων, υπηρεσιακών παραγόντων, φορέων κτλ.

Το ένα κομμάτι, αφορά την ατομική ευθύνη και τα μέτρα πρόληψης, κυρίως, για όλους όσοι, κάνουν αγροτικές εργασίες και γενικά δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, και το άλλο και σημαντικότερο κομμάτι, είναι, αν εφαρμόζεται στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, οργανωμένη μυοκτονία, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και δη την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, που, έχει και τη σχετική αρμοδιότητα. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, το όλο θέμα, είναι πολύ σοβαρό, δεδομένου, ότι αφορά τη δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή, με πολλούς παράγοντες, να ευνοούν την δραματική αύξηση του αριθμού των τρωκτικών (σκουπίδια, λύματα, στάσιμα νερά, υγρασία κ.α.), ωστόσο, η σημαντικότερη ευθύνη βαραίνει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους αρμόδιους αιρετούς, όπως και το γενικότερο και διαχρονικό πλαίσιο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού.

