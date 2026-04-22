Εξαφάνιση 43χρονης στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκαν ένα πακέτο τσιγάρα και μία θήκη όπλου – Συνεχίζονται οι έρευνες

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Στην περιοχή των Αθανάτων στην Κρήτη επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, των ΕΚΑΜ και της ΕΜΟΔΕ, σε συνεργασία με την 3η ΕΜΑΚ, επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και drone, προκειμένου να καλυφθεί κάθε πιθανό σημείο ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, σε εξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, εντοπίστηκαν ένα πακέτο τσιγάρα και μία θήκη όπλου, τα οποία έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται με την εξαφάνιση και την αυτοκτονία του 40χρονου πρώην συντρόφου της.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε γειτονικές περιοχές, όπως οι Δαφνές, με τη συμμετοχή εθελοντών, πολιτιστικών συλλόγων και κατοίκων, που συνδράμουν ενεργά στις προσπάθειες, χρησιμοποιώντας ακόμη και ιδιωτικά οχήματα για την κάλυψη δύσβατων σημείων.

Καθοριστική εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί ο εντοπισμός νεκρού του 40χρονου πρώην συντρόφου της 43χρονης, ο οποίος βρέθηκε σε εξωκλήσι στην περιοχή της Παναγίας της Καρδιώτισσας, στην Ξερή Καρά, κοντά στον Προφήτη Ηλία, με τραύμα από καραμπίνα.

Ο άνδρας είχε απασχολήσει τις αρχές τις προηγούμενες ημέρες, καθώς είχε προσαχθεί και καταθέσει, εμφανίζοντας αμυχές που απέδωσε σε πτώση από δίκυκλο. Οι αστυνομικές αρχές, αξιολογώντας και σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, εκτιμούν ότι οι τραυματισμοί του συνδέονται όντως με τροχαίο περιστατικό.

Η υπόθεση εξετάζεται σε πολλαπλά επίπεδα, με τις αρχές να αναζητούν κάθε πιθανό στοιχείο που θα οδηγήσει στον εντοπισμό της 43χρονης, ενώ η αγωνία κορυφώνεται τόσο για την οικογένεια όσο και για την τοπική κοινωνία.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα η τοπική κοινωνία στις Δαφνές είναι πολύ αναστατωμένη μετά την εξέλιξη την χθεσινή και τον θάνατο μετά από αυτοκτονία του 40χρόνου πρώην συντρόφου της εξαφανισμένης Ελευθερίας.

 

