Λεονταρίδης: Θεσμική επικοινωνία αφορούν οι αναφορές στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζήτησε την άρση ασυλίας του

Την άρση ασυλίας του ζήτησε ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Θεόφιλος Λεονταρίδης, μιλώντας από το βήμα της Βουλής. Ο βουλευτής κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι αναφερόμενες στη δικογραφία ενέργειές μου δεν είναι παράνομες και δεν στοιχειοθετούν άδικη πράξη». Χαρακτήρισε “θεσμική επικοινωνία” όσα αναφέρονται στη δικογραφία.

«Η παρέμβασή μου δεν αφορούσε σε πληρωμή πλασματικών δικαιωμάτων αλλά αφορούσε σε νόμιμη πληρωμή που είχε καθυστερήσει έξι χρόνια λόγω γραφειοκρατίας», πρόσθεσε ο κ. Λεονταρίδης. «Αυτό δεν πρέπει να κάνει ένας πολιτικός; Να παρεμβαίνει όταν υπάρχει αδικία;», διερωτήθηκε.