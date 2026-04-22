Κώστας Αρβανίτης: Δεν μίλησα για νοθεία – Με το «πειραγμένες εκλογές» εννοώ «αλλοίωση συνειδήσεων»

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Κώστας Αρβανίτης

«Δεν μίλησα ποτέ για νοθεία, αλλά για αλλοίωση συνειδήσεων», ανέφερε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος προκάλεσε σάλο μετά τις δηλώσεις του περί «πειραγμένων εκλογών» το 2023.

«Το τι εννοώ είναι σαφές», όπως δήλωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ. «Αυτό όμως που ξεκίνησε την ιστορία της συνέντευξης είναι ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ προσπαθεί να μειώσει την αξία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιλώντας για εκβιασμούς. Υπάρχει ερώτηση στην Κομισιόν. Το δεύτερο που είχα πει είναι ότι η κυβέρνηση είχε 2 βραχίονες: ο ένας παρακολουθούσε, ο άλλος μοίραζε κρατικό χρήμα. Η Δικαιοσύνη έχει παρέμβει στο πώς διενέμετο κρατικό χρήμα. Αυτό δεν δημιουργεί θέμα αλλοίωσης συνειδήσεων στον δρόμο προς τις κάλπες;»

Δεν χρησιμοποίησα τη λέξη «νοθεία». Το «πειραγμένες εκλογές» εγώ δεν το λέω «νοθεία».

Επομένως, συνέχισε ο κ. Αρβανίτης, οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων».

«Η δικογραφία μιλάει για εγκληματική οργάνωση με κάθετη δομή. Πόσους υπουργούς έχει αλλάξει η ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πόσους Διευθυντές και Γενικούς Γραμματείς; Ποιανού ήταν αυτές οι επιλογές; Του κ. Μητσοτάκη. Στο Predator πώς ήταν η δομή; Κάθετη. Ποιος είχε πάρει την ΕΥΠ στο γραφείο του; Ο κ. Μητσοτάκης. Ποιον είχε βάλει αρχηγό της ΕΥΠ; Τον κ. Κοντολέων. Γιατί άλλαξε τον νόμο και έβαλε τον κ. Κοντολέων που δεν είχε τότε τα προσόντα; Ποιον είχε ακόμα υπεύθυνο στο γραφείο του; Τον ανιψιό του».

Και κατέληξε λέγοντας: «Σας εξηγώ λοιπόν πολιτικά: είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό τέτοιον ο οποίος ουσιαστικά προσπαθούσε να αλλοιώσει τις συνειδήσεις των πολιτών και αυτό κάνει ακόμα».

