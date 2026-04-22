Καραμανλής: Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

Καραμανλής

«Όλοι οι βουλευτές δίνουμε έναν όρκο. Προσωπικά τον όρκο αυτόν τον τιμώ και τον τηρώ από την πρώτη έως την τελευταία μέρα ως μέλος του κοινοβουλίου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλή στη συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όπως είπα και στο υπόμνημά μου, υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα αναφορικά με το πρόσωπό μου. Αξίζει να ξέρετε ότι πουθενά δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δική μου είτε συνεργατών μου. Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία» πρόσθεσε.

«Δεν εισήλθα στη Βουλή για να βιοποριστώ. Τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι για αυτό, αλλά επειδή φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας. Στοχοποιήθηκαν αυτοί που με ψήφισαν, οι συνάδελφοί μου που με χειροκρότησαν» επεσήμανε, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διέκοπτε φωνάζοντας από τα έδρανα.

«Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου, μία και καλή» τόνισε.

«Αβάσιμα όσα μου προσάπτουν. Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όταν κληθώ από τις αρμόδιες αρχές» κατέληξε ο βουλευτής της ΝΔ, ζητώντας την άρση της ασυλίας του.

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:19 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα βασικό στρατηγικό εταίρο σε μια περιοχή κρίσιμης σημασίας

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόϊλ τόνισε, στην ομιλία της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2...
20:56 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Νίκη για τα μέτρα στήριξης: Επιστρέφει ψίχουλα στην κοινωνία από το ματωμένο πλεόνασμα

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η Νίκη σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τα μέτρα στήριξης που ...
20:41 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κωστής Χατζηδάκης στον ANT1 για τα μέτρα: «Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Για τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ο Κ...
20:37 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος πυροβόλησε εξ επαφής την Ελευθερία στο κεφάλι – Στοιχεία-σοκ

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητα για την δολοφονία της 43χρονης Ελ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης