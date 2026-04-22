Ferto The Game: Ο Akylas έγινε ηλεκτρονικό παιχνίδι

Ο Akylas και το τραγούδι «FERTO» έχουν το δικό τους ηλεκτρονικό παιχνίδι! Πρόκειται για ένα arcade game, τύπου endless runner, εμπνευσμένο από τον ρυθμό και την αισθητική της φετινής ελληνικής συμμετοχής, όπου οι χρήστες καλούνται να βοηθήσουν τον Akyla να αποφύγει τα εμπόδια που συναντά στον δρόμο προς τη Βιέννη και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026!

Το FERTO ΤΗΕ GAME παρουσιάστηκε σε arcade παιχνιδομηχανή στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της χθεσινής Press Day της Eurovision, και η υποδοχή του ήταν ενθουσιώδης. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο online μέσα από το https://eurovision.ert.gr/fertothegame/ για desktop και φορητές συσκευές.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανέλαβε το Τμήμα Social Media της Γενικής Διεύθυνσης Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης της ΕΡΤ.

