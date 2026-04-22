Άνδρας έχασε 12 κιλά σε 2 μήνες με ένα απλό πλάνο διατροφής – «Αυτά είναι τα 4 γεύματα που έτρωγα καθημερινά»

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ξεκινούν μια δίαιτα αλλά εγκαταλείπουν σύντομα την προσπάθεια για απώλεια βάρους, απογοητευμένοι από την έλλειψη προόδου ή τη ρουτίνα. Ένας άνδρας απέδειξε ότι η επιμονή και η πειθαρχία οδηγούν σε αποτέλεσμα, χάνοντας 12 κιλά με ένα απλό πλάνο διατροφής.
Πώς ένας άνδρας έχασε 12 κιλά σε 2 μήνες
Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Eshaan Karde αποκάλυψε πώς έριξε το βάρος του από τα 82 κιλά στα 70 κιλά ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής. «Ακολούθησα αυτή τη διατροφή με συνέπεια 80–90%. Τις πολυάσχολες μέρες αντικαθιστούσα το μεσημεριανό με ένα wrap κοτόπουλου, το οποίο είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη. Καθόλου cheat meals – καθόλου ζάχαρη, πατατάκια ή μπισκότα», δήλωσε ο ίδιος.
Το καθημερινό πρόγραμμα διατροφής του
Πρωινό: Ενέργεια και πρωτεΐνη
Το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας για την ενίσχυση του μεταβολισμού. Ο Eshaan επέλεξε έναν συνδυασμό πρωτεΐνης και σύνθετων υδατανθράκων που περιλάμβανε:
- 1 scoop πρωτεΐνης ορού γάλακτος
- Βρώμη με πρωτεΐνη
- 150ml γάλα
(35g πρωτεΐνη | 35g υδατάνθρακες | 8g λιπαρά)
Μεσημεριανό: Ισορροπημένο γεύμα
Για το μεσημεριανό του, ο άνδρας αύξησε την πρόσληψη πρωτεΐνης και υδατανθράκων για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ημέρας. Πιο συγκεκριμένα κατανάλωνε:
- 200g στήθος κοτόπουλο (ή πανίρ/παραδοσιακό τυρί)
- 2 ινδικές πίτες ρότι
- Ελαφριά σάλτσα + σαλάτα
(50g πρωτεΐνη | 45–50g υδατάνθρακες | 10–12g λιπαρά)
Απογευματινό σνακ: Έξυπνη διαχείριση πείνας
Εκεί που οι περισσότεροι “χαλάνε” τη δίαιτά τους, ο Eshaan επέλεξε κάτι θρεπτικό αντί για τηγανητά για σνακ:
- 1 φρούτο
- Μια χούφτα ξηρούς καρπούς
- 5 ασπράδια αυγών
(22–24g πρωτεΐνη | 25g υδατάνθρακες | 8g λιπαρά)
Βραδινό: Ελαφρύ και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Το τελευταίο γεύμα της ημέρας ήταν χαμηλό σε υδατάνθρακες για να διευκολύνει την απώλεια λίπους κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το δείπνο του περιλάμβανε:
- 200g σαλάτα με κοτόπουλο ή ινδικό τυρί πανίρ (λευκό τυρί, από γάλα αγελάδας ή βούβαλου)
(45g πρωτεΐνη | 5g υδατάνθρακες | 8g λιπαρά)
