Άνδρας έχασε 12 κιλά σε 2 μήνες με ένα απλό πλάνο διατροφής – «Αυτά είναι τα 4 γεύματα που έτρωγα καθημερινά»

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ξεκινούν μια δίαιτα αλλά εγκαταλείπουν σύντομα την προσπάθεια για απώλεια βάρους, απογοητευμένοι από την έλλειψη προόδου ή τη ρουτίνα. Ένας άνδρας απέδειξε ότι η επιμονή και η πειθαρχία οδηγούν σε αποτέλεσμα, χάνοντας 12 κιλά με ένα απλό πλάνο διατροφής.

Πώς ένας άνδρας έχασε 12 κιλά σε 2 μήνες

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Eshaan Karde αποκάλυψε πώς έριξε το βάρος του από τα 82 κιλά στα 70 κιλά ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής. «Ακολούθησα αυτή τη διατροφή με συνέπεια 80–90%. Τις πολυάσχολες μέρες αντικαθιστούσα το μεσημεριανό με ένα wrap κοτόπουλου, το οποίο είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη. Καθόλου cheat meals – καθόλου ζάχαρη, πατατάκια ή μπισκότα», δήλωσε ο ίδιος.

Το καθημερινό πρόγραμμα διατροφής του

Πρωινό: Ενέργεια και πρωτεΐνη

Το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας για την ενίσχυση του μεταβολισμού. Ο Eshaan επέλεξε έναν συνδυασμό πρωτεΐνης και σύνθετων υδατανθράκων που περιλάμβανε:

1 scoop πρωτεΐνης ορού γάλακτος

Βρώμη με πρωτεΐνη

150ml γάλα

(35g πρωτεΐνη | 35g υδατάνθρακες | 8g λιπαρά)

Μεσημεριανό: Ισορροπημένο γεύμα

Για το μεσημεριανό του, ο άνδρας αύξησε την πρόσληψη πρωτεΐνης και υδατανθράκων για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ημέρας. Πιο συγκεκριμένα κατανάλωνε:

200g στήθος κοτόπουλο (ή πανίρ/παραδοσιακό τυρί)

2 ινδικές πίτες ρότι

Ελαφριά σάλτσα + σαλάτα

(50g πρωτεΐνη | 45–50g υδατάνθρακες | 10–12g λιπαρά)

Απογευματινό σνακ: Έξυπνη διαχείριση πείνας

Εκεί που οι περισσότεροι “χαλάνε” τη δίαιτά τους, ο Eshaan επέλεξε κάτι θρεπτικό αντί για τηγανητά για σνακ:

1 φρούτο

Μια χούφτα ξηρούς καρπούς

5 ασπράδια αυγών

(22–24g πρωτεΐνη | 25g υδατάνθρακες | 8g λιπαρά)

Βραδινό: Ελαφρύ και πλούσιο σε πρωτεΐνη

Το τελευταίο γεύμα της ημέρας ήταν χαμηλό σε υδατάνθρακες για να διευκολύνει την απώλεια λίπους κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το δείπνο του περιλάμβανε:

200g σαλάτα με κοτόπουλο ή ινδικό τυρί πανίρ (λευκό τυρί, από γάλα αγελάδας ή βούβαλου)

(45g πρωτεΐνη | 5g υδατάνθρακες | 8g λιπαρά)