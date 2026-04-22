Άνδρας έχασε 12 κιλά σε 2 μήνες με ένα απλό πλάνο διατροφής – «Αυτά είναι τα 4 γεύματα που έτρωγα καθημερινά»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Άνδρας έχασε 12 κιλά σε 2 μήνες με ένα απλό πλάνο διατροφής - «Αυτά είναι τα 4 γεύματα που έτρωγα καθημερινά»
Πηγή φωτογραφίας: freppik

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ξεκινούν μια δίαιτα αλλά εγκαταλείπουν σύντομα την προσπάθεια για απώλεια βάρους, απογοητευμένοι από την έλλειψη προόδου ή τη ρουτίνα. Ένας άνδρας απέδειξε ότι η επιμονή και η πειθαρχία οδηγούν σε αποτέλεσμα, χάνοντας 12 κιλά με ένα απλό πλάνο διατροφής.

Άνδρας έχασε 31 κιλά σε 6 μήνες – Το πρόγραμμα διατροφής που βοήθησε τον 48χρονο στην απώλεια βάρους

Πώς ένας άνδρας έχασε 12 κιλά σε 2 μήνες 

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Eshaan Karde αποκάλυψε πώς έριξε το βάρος του από τα 82 κιλά στα 70 κιλά ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής. «Ακολούθησα αυτή τη διατροφή με συνέπεια 80–90%. Τις πολυάσχολες μέρες αντικαθιστούσα το μεσημεριανό με ένα wrap κοτόπουλου, το οποίο είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη. Καθόλου cheat meals – καθόλου ζάχαρη, πατατάκια ή μπισκότα», δήλωσε ο ίδιος.

Το καθημερινό πρόγραμμα διατροφής του

Άνδρας μοιράζεται τη ρουτίνα διατροφής και άσκησης που τον βοήθησε να χάσει 136 κιλά – «Ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή»

Πρωινό: Ενέργεια και πρωτεΐνη

Το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας για την ενίσχυση του μεταβολισμού. Ο Eshaan επέλεξε έναν συνδυασμό πρωτεΐνης και σύνθετων υδατανθράκων που περιλάμβανε:

  • 1 scoop πρωτεΐνης ορού γάλακτος
  • Βρώμη με πρωτεΐνη
  • 150ml γάλα

(35g πρωτεΐνη | 35g υδατάνθρακες | 8g λιπαρά)

Μεσημεριανό: Ισορροπημένο γεύμα

Για το μεσημεριανό του, ο άνδρας αύξησε την πρόσληψη πρωτεΐνης και υδατανθράκων για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ημέρας. Πιο συγκεκριμένα κατανάλωνε:

  • 200g στήθος κοτόπουλο (ή πανίρ/παραδοσιακό τυρί)
  • 2 ινδικές πίτες ρότι
  • Ελαφριά σάλτσα + σαλάτα

(50g πρωτεΐνη | 45–50g υδατάνθρακες | 10–12g λιπαρά)

Απογευματινό σνακ: Έξυπνη διαχείριση πείνας

Εκεί που οι περισσότεροι “χαλάνε” τη δίαιτά τους, ο Eshaan επέλεξε κάτι θρεπτικό αντί για τηγανητά για σνακ:

(22–24g πρωτεΐνη | 25g υδατάνθρακες | 8g λιπαρά)

Βραδινό: Ελαφρύ και πλούσιο σε πρωτεΐνη

Το τελευταίο γεύμα της ημέρας ήταν χαμηλό σε υδατάνθρακες για να διευκολύνει την απώλεια λίπους κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το δείπνο του περιλάμβανε:

  • 200g σαλάτα με κοτόπουλο ή ινδικό τυρί πανίρ (λευκό τυρί, από γάλα αγελάδας ή βούβαλου)

(45g πρωτεΐνη | 5g υδατάνθρακες | 8g λιπαρά)

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eshaan Karde (@eshaankarde)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
11:00 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Μητέρα αποκαλύπτει πώς έχασε 13 κιλά σε 10 εβδομάδες χωρίς γυμναστική – «Η απώλεια βάρους δεν ήταν στόχος, συνέβη στην πορεία»

Η απώλεια βάρους συχνά συνδέεται με εξαντλητικές προπονήσεις και αυστηρές δίαιτες. Τι συμβαίνε...
11:00 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Πατέρας νόσησε από μηνιγγίτιδα πριν 34 χρόνια – Το σύμπτωμα που τον ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα

Μια αρχικά λανθασμένη διάγνωση λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή σε έναν πατέρα τριών παιδιών, ο...
11:09 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Άνδρας έχασε 31 κιλά σε 6 μήνες – Το πρόγραμμα διατροφής που βοήθησε τον 48χρονο στην απώλεια βάρους

Η ιστορία ενός 48χρονου άνδρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η συν...
11:17 , Σάββατο 18 Απριλίου 2026

«Ήμουν μία υγιής δρομέας ώσπου ένα σημάδι στον λαιμό οδήγησε σε μια απρόβλεπτη διάγνωση» – Η μάχη μιας γυναίκας με τον καρκίνο

Μια υγιής και δραστήρια νεαρή δρομέας είδε τη ζωή της να αλλάζει μέσα σε λίγες ημέρες, όταν έν...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης