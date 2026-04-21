Akylas: «Η προσδοκία μου είναι να μην ξαναδουλέψω σε κρεπερί»

Όσα μοιράστηκε με τους δημοσιογράφους λίγο πριν αποχωρήσει για τον διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας.

Νάντια Ρηγάτου

Η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Akyla πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Με τη θετική του ενέργεια που σε κάνει να μην μπορείς παρά να τον συμπαθήσεις, υποδέχθηκε τους δημοσιογράφους από όλα τα ΜΜΕ και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις τους.

Στο πλευρό του ο Φωκάς Ευαγγελινός, τόσο σήμερα όσο και σε όλο αυτό το μαγικό ταξίδι που ζει.

Η συνάντηση ξεκινά με …”Ferto”. Ο Akylas παίρνει το μικρόφωνο κι αντι για καλησπέρα τραγουδά τους στίχους που τον έφεραν στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Προσπαθώντας να ισορροπήσει τη χαρά του παιδιού που κρύβει μέσα του με το άγχος του επαγγελματία ο Akylas αποκαλύπτει πως μπορεί να μην φαίνεται αλλά έχει πολύ άγχος.

Την ίδια στιγμή όμως εκπέμπει ευγνωμοσύνη για όλο αυτό που ζει και μάλιστα με τόσο γρήγορους ρυθμούς που δεν έχει προλάβει να συνειδητοποιήσει. “Μάλλον μετα τη Eurovision θα χρειαστώ ψυχοθεράπεια για να συνειδητοποιήσω τι συνέβη” λέει αστειευόμενος.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός περνά σε αποκαλύψεις για την μεγάλη βραδιά στη Βιέννη. Μαζί με τον Akyla θα είναι στη σκηνή οι ηθοποιοί Παρθένα Χοροζίδου και Χρήστος Νικολάου και οι χορευτές Κωνσταντίνος Καρυπίδης και Μιχάλης Μιχαηλίδης. Όλοι μαζί θα αποτελούν τους ήρωες της τρίλεπτης ιστορίας που θα ξετυλιχθεί στη σκηνή.

Ο Akylas δήλωσε εντυπωσιασμένος που στις ευρωπαϊκές χώρες που βρέθηκε στο πλαίσιο του promo tour ο κόσμος τραγουδούσε και χόρευε στο ρυθμό του “Ferto”. Τολμά να πει ότι θέλει την πρώτη θέση ή έστω τη δεύτερη. Τονίζει όμως πως η πρωτιά δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο και την ομάδα του και εύχεται οι κόποι τους να ανταμειφθούν.

Η μαμά του φυσικά θα είναι μαζί του και όπως κάθε κλασική μαμά μέσα σε όλο το απαιτητικό πρόγραμμα προετοιμασίας του λέει να ξεκουράζεται, να κοιμάται, να ντύνεται και να τρώει καλά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και σχεδόν με κάθε αφορμή η κουβέντα πάει στο μήνυμα που θέλει να στείλει σε κάθε νέο παιδί που έχει ένα όνειρο. “Θέλω μέσα από το ταξίδι μου να εμπνεύσω παιδιά που μπορεί να μην προέρχονται από οικογένειες με λεφτά, να πιστέψουν στον εαυτό τους και αν δουλέψουν σκληρά θα τα καταφέρουν”.

Η αναδρομή στις δύσκολες μέρες του παρελθόντος όπου ο Akylas τραγουδούσε στο δρόμο δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει και μάλιστα περιέγραψε ένα περιστατικό που τον στιγμάτισε:

Ο Akylas βιώνει ένα θαύμα. Κι όμως στην ερώτηση ποια είναι η προσδοκία του απαντά με σοκαριστικό τρόπο: “Η προσδοκία μου είναι να μην ξαναδουλέψω σε κρεπερί” προκαλώντας συγκίνηση στην αίθουσα.

Όσο για το τι θεωρεί εκείνος επιτυχία; “Το ότι πληρώνω το ενοίκιο μου από τη μουσική είναι για μένα επιτυχία”.

Τα προγνωστικά μέχρι τώρα τον δείχνουν στην πέμπτη θέση. Δεν ξέρω να σας πω τι θέση πιστεύω ότι θα φέρει το “Ferto” μπορώ όμως με βεβαιότητα να πω ότι ο Akylas είναι ήδη νικητής.

Η ελληνική αποστολή αποχωρεί την 1η Μαίου και μαζί του και όλες οι ευχές μας. Κρατάω τη φράση που είπε σήμερα αυτό το αγόρι που η ζωή του έφερε αυτά που ονειρευόταν: “Μην αφήσετε ποτέ κανέναν να σας πει οτι δεν είστε αρκετοί για τα όνειρά σας”.

Καλή επιτυχία Ελλάδα! Καλή επιτυχία Akyla!