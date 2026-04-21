Akylas: Διασκέδασε με τους δημοσιογράφους τραγουδώντας το «Ferto» στο press event – Βίντεο

Μία ανάσα πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision και μαγέψει το κοινό του παγκοσμίου φήμης μουσικού διαγωνισμού, ο Akylas και η ελληνική αποστολή υποδέχτηκαν την Τρίτη 21 Απριλίου τους δημοσιογράφους για το press event.

Μάλιστα, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης που έχει γνωρίσει την αποθέωση από την Ευρώπη και θεωρείται ένα από τα φετινά φαβορί, ενθουσίασε τους δημοσιογράφους λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, με μία αυθόρμητη κίνησή του.

Η ερμηνεία του «Ferto» που ξετρέλανε τους δημοσιογράφους

Συγκεκριμένα, ενώ είχαν καθίσει με τον Φωκά Ευαγγελινό στις θέσεις τους και περίμεναν να ξεκινήσει το press event, ο Akylas τραγούδησε ένα μικρό κομμάτι του «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει φέτος την χώρα μας.

Ο καλλιτέχνης, βλέποντας την χαρά που προκάλεσε αμέσως στους δημοσιογράφους με την κίνησή του αυτή, συνέχισε το τραγούδι, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά σηκώθηκε και από την θέση του, έτσι ώστε να χορέψει στον ρυθμό του κομματιού.

Δείτε το βίντεο